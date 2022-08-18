فرقة «كاتاك» الهندية تختتم أولى فقرات الليلة الثانية من محكى القلعة

انتهت فرقة كاتاك الهندية، من إحياء أولى فقرات اليوم الثاني من فعاليات مهرجان القلعة، في دورته الثلاثين للموسيقى والغناء، الذى تستضيفه قلعة صلاح الدين.

فرقة كاتاك إحدى أهم فرق الهند

فرقة كاتاك التي تشدو في محكى القلعة، فرقة رقص هندية، مكونة من 5 أعضاء بقيادة لونا بودار، وكاتاك أحد أهم أشكال الرقص الكلاسيكي الهندي، نشأ في شمال الهند، وهي كلمة مشتقة من كلمة كاتا وتعني القصة.

يعد فن الكاتاك، من أهم الفنون التي ظهرت في العصور القديمة، ويسند على حكايات مستمدة من الملاحم والأساطير، وشهد القرن التاسع عشر العصر الذهبي له، تحت رعاية واجد علي شاه، الذي كان آخر حكام مدينة عوض الهندية.

علي الحجار يختتم فعاليات الليلة الثانية

من المقرر أن يختتم حفل اليوم، بفقرة الفنان على الحجار الذي يقدم فيها عدد من أهم وأشهر أغنياته التي اشتهر بها في مسيرته الفنية.