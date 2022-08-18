«العربية»: هجوم مسيرات أوكرانية على مطار بيلبيك العسكري في القرم

أفاد مراسل قناة "العربية" الإخبارية، بوجود تقارير روسية تتحدث عن هجوم بمسيرات أوكرانية على مطار بيلبيك العسكري في شبه جزيرة القرم الخاضعة للحكم الروسي منذ عام 2014.

القوات الروسية تسقط مسيرة أوكرانية

في الوقت نفسه، أعلنت شبكة « سكاي نيوز» عربية، نقلا عن حاكم سيفاستوبول، بجزيرة القرم، أن القوات الروسية أسقطت طائرة أوكرانية مسيرة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

عمل تخريبي

وشهدت شبه جزيرة القرم، التي انضمت إلى روسيا، بعد استفتاء شعبي عام 2014، عدة انفجارات كان آخرها قبل يومين، عندما تم استهداف مخزن للأسلحة والذخيرة، وهو الأمر الذي وصفته بـ«العمل التخريبي».