تفاصيل رحلات «اعرف بلدك» إلى مرسى مطروح.. الأسعار والشروط

تحرص وزارة الشباب على إطلاق العديد من الأفواج إلى مختلف المحافظات والمدن الساحلية، آخرها ما أعلنت عنه منذ ساعات ضمن رحلات «اعرف بلدك» إلى محافظة مطروح.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن تنظيم الوزارة ضمن رحلات «اعرف بلدك»، رحلة إلى محافظة مطروح خلال الفترة من 30 أغسطس الجاري حتى 4 سبتمبر.

تفاصيل رحلات اعرف بلدك

وتم تخصيص رحلة مرسى مطروح لمحافظات ( قنا - بنى سويف - البحيرة )

- مدة الفوج: أربع ليالي بخلاف الذهاب والعودة.

- المرحلة العمرية: من 18 إلى 40 سنة.

- قيمة الاشتراك: 1000 جنيه من كل مشارك.

- الإقامة والإعاشة فى قرية خليج الكاسح.

- الاستقبال على إفطار اليوم الأول، والمغادرة عقب العشاء، والوصول للمحافظات صباح اليوم الأخير من الفوج.

كيفية الاشتراك في رحلات «اعرف بلدك»

يمكن الاشتراك في رحلات اعرف بلدك إلى مرسى مطروح من خلال الضغط هنا.

ويمكن الاشتراك من خلال التوجه (شخصيًا) من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الواحدة ظهرًا، لمقر مديرية الشباب والرياضة التابع لها الشخص، مع إحضار أصل وصورة من بطاقة الرقم القومي وقيمة الاشتراك.

الأولوية لأسبقية الدفع بمديريات الشباب التابع لها.

شروط الرحلة

- ممنوع نهائيا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

- يمنع التبديل نهائيًا أو استرداد المبلغ بعد السداد.

- يمنع التدخين نهائيًا في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

- في حالة عدم صحة البيانات أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية، يغادر المشارك فورًا دون استرداد مبلغ الاشتراك.

- يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي.

- التجمع الساعة الواحدة صباحاً فجر يوم 2022/8/30 أمام مديريات الشباب والرياضة للمحافاظات المذكورة.

- سيتضمن البرنامج زيارات لبعض شواطئ مرسى مطروح وجولات حرة.