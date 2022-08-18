أقسام كلية العلوم جامعة كفر الشيخ.. 6 تخصصات تنتظر طلبة الثانوية العامة

تعد كلية العلوم جامعة كفر الشيخ من الكليات المتميزة، وتستعد حاليا لاستقبال دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة للعام 2022، حيث تمنح خريجيها لقب أخصائي علمي في مجال التخصص، بعد حصوله على درجة البكالوريوس في العلوم، وهو لقب خاص بخريجي كليات العلوم فقط، ويُقيد بنقابة المهن العلمية بشعبة الاختصاص طبقا لأحكام المادتين 6 و11 من القانون 80 لسنة 1969م، والمعدل بالقانون 120 لسنة 1983م.

وتُقدم «الوطن»، لطلاب الثانوية العامة، أبرز المعلومات عن عن كلية العلوم بجامعة كفر الشيخ، في إطار ما تُقدمه من خدمات للقراء على مدار الساعة.

تاريخ كلية العلوم جامعة كفر الشيخ

أُنشئت كلية العلوم بقرار رئيس الجمهورية رقم (123) لعام 2009، وقد انتقل إلى العمل بالكلية جميع أعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين، الذين كانوا يعملون بالأقسام العلمية بكلية التربية بجامعة كفر الشيخ.

أقسام علوم كفر الشيخ

- قسم الرياضيات.

- قسم الفيزياء.

- قسم الكيمياء.

- قسم علم الحيوان.

- قسم علم النبات.

- قسم الجيولوجيا.

الأوراق المطلوبة للتقديم

تتطلب كلية العلوم بجامعة كفر الشيخ، عددا من الأوراق للتقديم، هي:

- أصل شهادة الثانوية العامة لطلاب الشُعبتين العلمية «علوم» و«رياضة»، وصورة منها.

- صورة بطاقة الترشيح المقبول بها الطالب.

- أصل شهادة الميلاد وصورة منها.

- صورة البطاقة الشخصية.

- 8 صور شخصية.

- نموذج 2 جند أو 6 أو 7 جند للطلاب الذكور فقط.

يشار إلى أن كلية العلوم جامعة كفر الشيخ، تعتبر من الكليات المتاحة للشُعبتين العلمية «علوم» و«رياضة»، في تنسيق المرحلة الثانية، الذي بدأ صباح اليوم الخميس.