نتيجة تنسيق كلية التربية جامعة المنوفية 2022 بحد أدنى 298 درجة

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتيجة تنسيق كلية التربية جامعة المنوفية بشبين الكوم 2022، بمجموع 298 درجة، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد صباح اليوم الأربعاء.

تنسيق كلية التربية جامعة المنوفية 2022

ولقيت نتيجة تنسيق كلية التربية جامعة المنوفية بشبين الكوم 2022، اهتماماَ كبيراَ من الطلاب، وفتحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي باب تسجيل الرغبات في المرحلة الأولى، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، خلال الفترة الماضية، وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الأولى من الحاصلين على الثانوية العامة على النحو التالي: عدد الطلاب المُتقدمين للشعبة العلمية 37989 طالباً وطالبة، بينما عدد الطلاب المُتقدمين للشعبة الأدبية 79209 طالباً وطالبة، ليكون الإجمالي 117197 طالباََ وطالبة.

تنسيق كلية التربية جامعة المنوفية 2022.. أقل من العام الماضي

وجاءت نتيجة تنسيق كلية التربية جامعة المنوفية بشبين الكوم 2022، أقل من العام الماضي، الذي كان الحد الأدنى للقبول في الكلية 303 درجات، بينما العام الحالي جاء مجموع الدرجات 298 درجة، ليكون الفارق 5 درجات بين العامين الحالي والماضي.

أقسام كلية التربية جامعة المنوفية

ووفقا للموقع الرسمي لكلية التربية جامعة المنوفية، تحتوي على 3 أقسام وهي:

- قسم علم النفس التربوي.

- قسم أصول التربية.

- قسم مناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم.

ويوجد العديد من الإجراءات والشروط الواجب توافرها للالتحاق بالكلية، منها يجب دفع المصاريف اللازمة، ووضع جميع الأوراق في دوسيه للمحافظة عليها، وتوقيع الكشف الطبي، وتقديم ما يثبت ذلك معتمداً من الإدارة الطبية بالجامعة.