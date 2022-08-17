أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتيجة تنسيق طلاب الشهادة الثانوية العامة 2022، المرحلة الأولى في مؤتمر صحفي صباح اليوم، وكان هناك بحث واهتمام كبير من الطلاب على الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي بجامعة المنوفية.

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي بجامعة المنوفية

وتستعرض «الوطن» الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي بجامعة المنوفية، نظرا لاقتراب الإعلان عن المرحلة الثانية خلال أيام، وذلك بعد إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى اليوم وجاء الحد الأدنى للقبول في الشعبة الأدبية بمجموع 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر.

10 كليات متاحة في جامعة المنوفية

وجاءت الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي بجامعة المنوفية، بأكثر من 10 كليات في جامعة المنوفية وهي:

كلية تربية نوعية موسيقية

كلية تربية نوعية فنية أشمون

كلية آداب انتساب موجه

كلية تجارة انتساب

كلية تربية رياضية بنين

كلية تربية رياضية بنات

كلية اقتصاد منزلي

كلية تربية نوعية أشمون

كلية حقوق انتساب

كلية حقوق

الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

جدير بالذكر أن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت عن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى صباح اليوم، والتي جاء الحد الأدنى والأعداد المقررة للشعبة الأدبية بمجموع 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51% فأكثر، بعدد طلاب 80063 طالبا.