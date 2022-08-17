تشهد الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي بجامعة المنوفية متابعة كبيرة من قبل طلاب الثانوية العامة، وبحث على منصات التواصل الاجتماعي، حيث يوجد في المرحلة الثانية للقسم العلمي أكثر من 20 كلية، بعد إعلان وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال الساعات الماضية، عن نتيحة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2022.

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي بجامعة المنوفية

ويستعد أبناء محافظة المنوفية، للتسجيل في الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي بجامعة المنوفية، التي تشهد عددًا كبيرًا من الكليات، ومن بينها كليات مهمة مثل كلية الطب البيطري، وكلية العلوم الصحية التطبيقية، وكلية التمريض، وكلية العلوم، فضلًا عن الكليات الأخرى التي أعلنت عن توافرها وزارة التعليم العالي في تنسيق المرحلة الأولى.

وتستعرض «الوطن» من خلال خدماتها المستمرة المقدمة لطلاب الثانوية العامة، الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي بجامعة المنوفية، وتشمل شعبتي «علوم ورياضة» على النحو التالي:

كلية طب بيطري

كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

كلية تمريض

كلية علوم

كلية إعلام

كلية ذكاء اصطناعي

كلية حاسبات ومعلومات

معهد فني تمريض

كلية اقتصاد منزلي

كلية تربية رياضية بنين

كلية تربية رياضية بنات

كلية زراعة

كلية حقوق

كلية تربية

كلية كلية حقوق انتساب

كلية آداب انتساب

كلية تجارة انتساب

كلية طفوله مبكرة

كلية آداب

كلية تربية تعليم ابتدائي

كلية تربية نوعية بأشمون

كلية تربية نوعية موسيقية

إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى

وأعلن وزير التعليم العالي ظهر اليوم، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لعام 2022 القسم العلمي، والتي شملت عددا من الكليات والتي من بينها كلية الطب وكلية طب الأسنان وكلية الصيدلة وكلية العلاج الطبيعي، وكلية الهندسة، وبعض كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي.