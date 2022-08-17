نتيجة تنسيق كلية الآداب جامعة المنوفية 2022.. أقل من العام الماضي

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق كلية الآداب جامعة المنوفية بشبين الكوم 2022، بمجموع 270 درجة، وذلك بالنسبة لطلبة الثانوية العامة بتنسيق المرحلة الأولى.

نتيجة تنسيق كلية الآداب جامعة المنوفية بشبين الكوم 2022

ولاقت نتيجة تنسيق كلية الآداب جامعة المنوفية بشبين الكوم 2022، اهتماما وبحثا كبيرا من طلاب الثانوية العامة خلال الأيام الماضية، وجاء الحد الأدنى للمرحلة الأولى الشعبة العلمية 365 درجة فأكثر أي بنسبة 89.02% فأكثر،والشعبة الهندسية 341 درجة فأكثر أي بنسبة 83.17% فأكثر، والشعبة الأدبية 264.5 درجة فأكثر أي بنسبة 64.51%، وفق ما أعلنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

نتيجة تنسيق كلية الآداب جامعة المنوفية بشبين الكوم 2022

وجاءت نتيجة تنسيق كلية الآداب جامعة المنوفية بشبين الكوم 2022، أقل من العام الماضي الذي كان الحد الأدنى للقبول في الكلية بمجموع 277 درجة أي بنسبة 67.6% انتظام، بينما نتيجة العام الحالي جاءت بمجموع 270 درجة، ليكون الفارق 7 درجات بين العام الحالي والماضي.

أقسام كلية الآداب جامعة المنوفية

وفقا للموقع الرسمي لكلية الآداب جامعة المنوفية، فإنها تحتوي على 11 قسم وهم: «اللغة العربية وآدابها، اللغة الإنجليزية وآدابها، اللغة الفرنسية وآدابها، اللغة الألمانية وآدابها، اللغات الشرقية وآدابها، علم الاجتماع، قسم التاريخ، علم النفس، قسم الجغرافيا، قسم الفلسفة، قسم المكتبات والمعلومات، قسم الإعلام»، ويشترط للدخول الكلية الحصول على الحد الأدنى من المجموع الذي يحدده مكتب التنسيق كل عام أو الشهادات التي تعادل ذلك.