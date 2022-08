دوي انفجارات في مدينة «ميكولايف» جنوبي أوكرانيا

دوت انفجارات، مساء أمس الخميس، في «ميكولايف» الواقعة جنوبي أوكرانيا.

وكانت القوات الروسية، قصفت ظهر اليوم ذاته المدينة، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

من جانبها، قصفت القوات الأوكرانية، مرة أخرى مدينة «إنيرجودار»القريبة من محطة «زابوروجيا» للطاقة النووية، فيما طالبت سلطات المدينة المدنيين بالانتقال إلى مكان آمن.

بدورها، أخلت السلطات الروسية، قريتين في إقليم «بيلجورود» قرب الحدود مع أوكرانيا بسبب حريق اندلع في مستودع للذخائر، فيما تم نقل سكان «تيمونوفو» وبلدة «سولوتي» المجاورة، إلى مكان آمن.

وأشار حاكم المنطقة فياتشيسلاف جلادكوف في بيان، إلى اشتعال حريقا في مستودع للذخائر قرب قرية «تيمونوفو»، مضيفًا أنه لم يسجل سقوط أي ضحية جراء الحريق، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

