زيلينسكي: المفاوضات مع روسيا ممكنة في حال انسحابها من أراضينا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن المفاوضات مع روسيا ممكنة فقط، في حال انسحاب قواتها من الأراضي التي احتلتها داخل أوكرانيا، بحسب ما نقله موقع قناة العربية الإخبارية في نبأ عاجل منذ قليل.

واجتمع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في مدينة لفيف الأوكرانية اليوم، لبحث آخر تطورات الحرب الروسية في أوكرانيا.

إعادة إعمار أوكرانيا

ووقع الجانبان التركي والأوكراني اتفاقا يسمح لتركيا بإعادة إعمار البنية التحتية في أوكرانيا، على خلفية الدمار المتسبب فيه العمليات العسكرية بين الجانبين الروسي والأوكراني.

استفزاز روسي متوقع في زابوريجيا

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن روسيا تحضر لاستفزاز في محطة زابوريجيا النووية، دون ذكر مزيد من التفاصيل، في الوقت الذي أعلن فيه الأمين العام للأمم المتحدة أنه سيتواجه لزيارة محطة زابوريجيا النووية، غدا الجمعة.