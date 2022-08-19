مستشار هجرة بكندا: «غيّرت مجال عملي بعد خبرة 16 عامًا في الصيدلة»

قال محمد ثروت نجم الدين، مستشار هجرة كندي معتمد، إنه تخرج من كلية الصيدلة في مصر دفعه 2001، وعمل في المجال الصيدلي طيلة 16 عامًا، وقضى سنوات في المملكة العربية السعودية، ثم هاجر إلى كندا وساعده زملائه في الدراسة هناك.

مجال الصيدلة في كندا

وأضاف «نجم الدين»، خلال استضافته ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أنه بعدما سافر إلى كندا وجد الصيادلة المصريين يعملون في وظائف مرموقة، ويعيشون حياة كريمة كون الصيدلة من المجالات المطلوبة كالأطباء وأطباء الأسنان.

نجم الدين: أحد أصدقائي نصحني بالعمل مستشارًا للهجرة

وأوضح أنه بعد سفره إلى كندا وعمله لفترة في مجال الصيدلة، أشار عليه أحد أصدقائه بأن يعمل كمستشار هجرة كندي معتمد «عقب مرور 16 عامنًا على امتهاني الصيدلة، قررت خوض تجربة الكارير شيفت أكثر من مرة وخلالها تعرفت على مهن جديدة لم أسمع عنها من قبل».

واستطرد: «تطلب العمل كمستشار هجرة معتمد، تقديم ورقة بحثية للكلية المختصة، ثم الدراسة لمدة عامين، يعقبها الحصول على ترخيص من قبل كلية مستشاري الهجرة والجنسية، ويجب أن يحافظ المستشار استمرار الدراسة في هذا المجال ليلم بقوانين الهجرة التي تتغير باستمرار».

وتابع: «لم أشارك من قبل في مؤتمر الكيانات المصرية، والمجهود المبذول هذا العام كبير، والجزء الخاص بالمستندات المصرية تطور ومن بينها جوازات السفر وموقف التجنيد وبطاقات الرقم القومي، وبالطبع هذا نطور هائل وجهد مشكور للحكومة المصرية».