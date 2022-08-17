خبير: مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج له مردود اقتصادي مهم

قال علاء عبد الحليم الخبير الاقتصادي، إن المصريين بالخارج عهدوا على تكوين رابطة لهم بكل بلدان العالم تحت إشراف السفارات للقيام بدور اجتماعي لتقديم المساعدات وحل المشكلات مثل رابطة المصريين بغانا ورابطة المصريين بالكويت، مشيرًا إلى أن المؤتمرات المنعقدة في الخارج مثل مؤتمر الكيانات المصرية لها مردود اقتصادي مهم جدًا.

وأضاف «عبد الحليم» في لقاء على فضائية «النيل للأخبار»، أن الدور الاقتصادي للمصريين بالخارج يتضمن تقديم استثمارت أجنبية من هذه البلاد لإقامة مشروعات بمصر، أو بتصدير السلع والخدمات من مصر لهذه الدول، لافتًا إلى أن هذه التجمعات تعد أحد مكونات المجتمع المدني لكن على مستوى خارجي.

آليات التواصل بين المصريين بالخارج أصبحت أكثر سهولة

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن هذه التجمعات قد تكون مرتبطة بدولة واحدة أو مرتبطة بمجموعة من الدول مثل المصريين بأمريكا والمصريين بأستراليا والمصريين بنيوزيلاندا، كذلك المصريين بأوروبا، مشيرًا إلى أن آليات التواصل الآن أصبحت أكثر سهولة بفضل التكنولوجيا الحديثة، حيث يتم عمل هذه التجمعات من خلال صفحات على السوشيال ميديا للتواصل، واصفًا هذه الخطوة بأنها متقدمة لتقديم الاستفادة المتبادلة.

بنك معلومات للتعرف على الخبرات المصرية بالخارج

وأكد «عبدالحليم»، ضرورة توافر بنك للمعلومات يمكن من خلالها التعرف على الخبرات المصرية وأماكن وجودها في العالم، مثل المتخصصين في الاقتصاد البيئي أو الصناعات الهندسية أو الطب وغيرها، موضحًا أن كثيرا من الخبرات المصرية بالخارج أصبح لديهم خبرة دولية كبيرة، إضافة إلى فهمهم طبيعة الواقع المصري والشخصية المصرية وهو ما يسهل عملية نقل التكنولوجيا.