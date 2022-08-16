رئيس الجالية بأمريكا: مؤتمر «الكيانات» يناقش مشروعا قوميا يجمع المصريين بالخارج

أكد نشأت زنفل رئيس النادي الثقافي المصري الأمريكي ورئيس الجالية المصرية في أمريكا، سعادته بالمشاركة في النسخة الثالثة من مؤتمر «الكيانات المصرية والمصريين بالخارج»، الذي انطلق اليوم، بحضور السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، كاشفا عن من أبرز المحاور التي ستجري مناقشتها خلال المؤتمر، محور عمل مشروع قومي يجمع المصريين بالخارج من جميع الدول.

مؤتمر الكيانات المصرية والمصريين بالخارج نموذج ناجح

وقال «زنفل»، لـ«الوطن»، إن مؤتمر «الكيانات المصرية والمصريين بالخارج»، نموذج ناجح، للمرة الثالثة على التوالي، لجمع المصريين من عدة دول، على أرض الوطن الأم مصر، وفتح آفاق المناقشة والتعارف فيما بينهم.

وأضاف أنه عقب نهاية المؤتمر، سيكون هناك تواصل دائم بين المصريين في الخارج، لتنفيذ توصيات ونتائج المؤتمر.

الترويج للعاصمة الإدارية والمشروعات الجديدة

وتابع رئيس الجالية المصرية في أمريكا: «كمصريين بالخارج، نعمل حاليا على الترويج للعاصمة الإدارية الجديدة، والمشروعات الجديدة التي يجري تنفيذها خلال هذه الفترة في مصر».