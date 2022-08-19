عاجل.. اصطدام أتوبيس بسيارة نقل بـ«صحراوي المنيا» وسقوط ضحايا ومصابين

شهد الطريق الصحراوي الشرقي حادث اصطدام أتوبيس نقل جماعي قادما من جنوب الصعيد، بسيارة نقل ثقيل محملة بـ«البلوكات الحجرية»، ما أسفر عن وقوع ضحايا ومصابين جار حصرهم.

ودفع مرفق إسعاف محافظة المنيا بعدد من السيارات القريبة من موقع الحادث بحري بوابة الرسوم بمركز المنيا، بالقرب من «كافتيريا اللواء»، وسنوافيكم بالتفاصيل تباعًا.

وكان الطريق الصحراوي الغربي قد شهد حادث مماثل قبل شهر حينما اصطدم أتوبيس قادم من محافظة أسيوط بسيارة نقل ثقيل كانت متوقفة بجانب الطريق، ما أسفر عن وقوع عدد كبير من المتوفيين والمصابين.