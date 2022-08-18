إصابة 4 أشخاص نتيجة اصطدام سيارة بعمود إنارة في إبشواي

أصيب 4 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث تصادم سيارة أجرة لنقل الركاب بعمود إنارة، على طريق «الشواشنة – كحك»، أمام قرية «الهيس»، بنطاق مركز يوسف الصديق، في محافظة الفيوم.

تبين أن الحادث وقع نتيجة السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلة القيادة في يد سائق السيارة، الذي فقد السيطرة عليها، واصطدمت بعمود إنارة، وأسفر الحادث عن إصابة 4 ركاب، وتوقفت الحركة على الطريق، وهرع المارة لمساعدة المصابين، واستدعوا سيارات الإسعاف، التي هرعت إلى مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى إبشواي المركزي، لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

إخطار مدير أمن الفيوم بوقوع حادث تصادم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد عمر محمد عبد المنعم، مأمور مركز شرطة يوسف الصديق، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارة أجرة لنقل ركاب، بعامود إنارة أمام قرية «الهيس»، على طريق «الشواشنة – كحك»، بنطاق المركز، ووجود مصابين.

وانتقل على الفور، ضباط مركز شرطة يوسف الصديق، برئاسة المقدم عبدالله عثمان، رئيس مباحث مركز شرطة يوسف الصديق، وتبين وقوع حادث تصادم سيارة نقل ركاب بعمود إنارة، بسبب السرعة الزائدة، واختلال عجلة القيادة في يد السائق، مما أسفر عن إصابة 4 من الركاب بإصابات تراوحت بين طفيفة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى وإزالة أثار الحادث

وجرى استدعاء سيارتي إسعاف، إلى مكان الحادث، حيث قاموا بنقل المصابين الأربعة إلى مستشفى إبشواي المركزي، لعمل الفحوصات والأشعة اللازمة، تمهيداً لتقديم الرعاية الطبية لكل حالة حسب احتياجها.

وجرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.