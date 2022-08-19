وسائل إعلام أمريكية: مطار حادث تصادم الطائرتين يستخدم للرحلات الترفيهية

كشفت وسائل إعلام أمريكية، عن تفاصيل جديدة حول حادث اصطدام طائرتين صغيريتين في جو قبل سقوطهما في مطار «واتسونفيل» بولاية كاليفورنيا، على ساحل البلاد الغربي، فيما أسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص، وفقًا لما ذكرته وسائل إعلام أمريكية.

وتقع «واتسونفيل»، على بعد حوالي 100 ميل جنوب سان فرانسيسكو شمال كاليفورنيا.

وفي وقت سابق، أشارت الشرطة المحلية في مدينة «واتسونفيل» إن الحادث وقع أثناء هبوط الطائرتين في مطار المدينة في حوالي الساعة الثالثة ظهرا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبها، قالت إدارة «الطيران الفيدرالية» الامريكية، إن حادث الاصطدام وقع بين طائرة «سيسنا 152» ذات محرك واحد و وأخرى«سيسنا 340» ذات محرك مزدوج، بينما كان الطيارون في طريقهم النهائي إلى مطار «مدينة واتسونفيل» المحلي بولاية كاليفورنيا.

المطار «واتسونفيل» به 4 مدارج

وقال موقع «يو أس أيه توداي»، أن مطار «واتسونفيل»، به 4 مدارج ويضم أكثر من 300 طائرة، مشيرة في تقرير حول الحادث، إلى أن المطار يتعامل مع أكثر من 55000 عملية في السنة ويستخدم غالبًا للطائرات الترفيهية والأعمال الزراعية.

وأضافت «يو أس أيه توداي»، أن يمثل المطار حوالي 40% من جميع أنشطة الطيران العامة في منطقة خليج مونتيري.

تصاعد عمود من الدخان في شارع قريب من المطار

وأظهرت صور ومقاطع فيديو من مكان الحادث نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حطام طائرة صغيرة في حقل عشبي بجوار المطار. وأظهرت إحدى الصور تصاعد عمود من الدخان في شارع قريب من المطار.