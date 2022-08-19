الملك سلمان وولي العهد يعزيان «تبون» في ضحايا الحرائق بالجزائر

شهدت المملكة العربية السعودية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، كان من أبرزها، برقيتي العزاء، بعثهما خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، إلى الرئيس الجزائري، بضحايا الحرائق التي شهدتها البلاد في الفترة الأخيرة، فيما استقبل محمد بن سلمان، في مدينة «جدة»، زعيم «تيار الحكمة» العراقي، عمار الحكيم.

وبعث كل من خادم الحرمينن الشريفين، الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، محمد بن سلمان برقيتي عزاء ومواساة للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بضحايا الحرائق التي شهدتها عدة ولايات.

الحرائق بالجزائر تسفر عن مصرع 37 شخصا

وأسفرت الحرائق التي شهدتها عدة ولايات في الجزائر عن مصرع 37 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.

وقال الملك سلمان، إنه علم بنبأ الحرائق التي شهدتها عدة ولايات جزائرية، وما نتج عنها من وفيات وإصابات، داعيا الله، أن يحفظ الجزائر من كل سوء ومكروه، كما أعرب ولي العهد السعودي، للرئيس الجزائري ولأسر المتوفين بالغ التعازي وصادق المواساة.

بن سلمان يبحث مع زعيم «تيار الحكمة» العراقي العلاقات بين البلدين

واستعرض ولي العهد السعودي، نائب رئيس مجلس الوزراء، محمد بن سلمان، في جدة، مع زعيم «تيار الحكمة» العراقي، عمار الحكيم، العلاقات بين البلدين، وعددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أدى رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، مناسك العمرة. وكان في استقبال المسؤول الأوزبكي، لدى وصوله «المسجد الحرام» عدد من المسؤولين برئاسة شؤون الحرمين والقوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس».