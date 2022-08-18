قبل زحمة «الويك إند».. أجواء مميزة على شواطئ الإسكندرية وانخفاض الموج

شهدت شواطئ الإسكندرية، اليوم الخميس، أجواء صيفية مميزة تشجع كل مصطاف يبتغي التوجه إليها قبل ازدحام الشواطئ المعتاد غدا الجمعة «الويك اند»، حيث تقل نسبة إشغال الشواطئ اليوم، إذ لم تتجاوز نسبة 30% من الأماكن المخصصة للجمهور، ما يعطي أريحية أكبر للمصطافين، على عكس الغد الذي تشهد الشواطئ ازدحاما كبيرا في الساعات الأولى.

طقس الإسكندرية اليوم

بحسب البيان اليومي للإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، فإن درجة الحرارة في الإسكندرية، بلغت 31 درجة مئوية، ما يشجع المواطنين على الهروب إلى البحر للتخفيف من حدتها.

وأوضحت مصايف الإسكندرية، أن شواطئ القطاع الشرقي، وصلت نسب الإشغال بها إلى 30% حتى الآن، بينما بلغت نسب الإشغال بشواطئ القطاع الغربي إلى 25%.

عن حالة أمواج البحر في الإسكندرية، أكدت مصايف الإسكندرية أن الأمواج تتراوح ما بين خفيفة إلى متوسطة الارتفاع، وهي التي تسمح بالسباحة، لكن في الأماكن الآمنة مع الحذر.

محاذير على شواطئ الإسكندرية

أشارت مصايف الإسكندرية، إلى عدد من المحاذير، أولها استمرارية غلق شاطئ النخيل، وحظر النزول فيه، حرصا على سلامة المواطنين، مع التنبيه على ضرورة الالتزام بتعليمات الأمن والسلامة، التي يلقيها مسئولي شواطئ الإسكندرية ورجال الإنقاذ، بعدم تخطي الحد المسموح به حفاظا على أرواحهم.

حقوق وواجبات على الشواطئ

ووجهت رسائل مقتضبة عن الحقوق والواجبات للمصطافين، إذ قالوا: «ماتسمحوش لحد يجبركم على دفع إكرامية، حافظوا معنا على نظافة الشاطئ، مع ضرورة إلقاء المخلفات في مكانها المخصص، دورات المياه ووحدات تغيير الملابس مجانا، ماتخرجوش من الشاطئ بملابس البحر أو بملابس غير لائقة، حفاظا على الآداب العامة للطريق، مفتشينا متواجدين باستمرار على كل الشواطئ للرقابة».