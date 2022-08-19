«طارق الملا»: 60 مليون مواطن يستفيدون من خدمة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن نتائج مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل أحدثت طفرة في مصر وانعكس على كميات استهلاك البوتاجاز والتي شهدت انخفاضاً ملحوظاً مقارنة بالفترات السابقة بالإضافة إلى الوفر المتحقق من ذلك، في ظل الدعم الذي يتلقاه المشروع بخطط توسعية يتم فيها مراعاة تطبيق التقنيات الحديثة وتطبيق حلول ابتكارية مكنته من تجاوز العديد من التحديات في سبيل توفير تلك الخدمة الحضارية والتي يستفيد منها أكثر من 60 مليون مواطن حاليًا.

زيادة عدد المستفيدين من توصيل الغاز الطبيعي

وأوضح طارق الملا ، خلال اجتماع موسع لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، أن الإسراع في أعمال التوصيل من خلال المشروع القومي للتوصيل أو المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مستمر وأن التحديات الناشئة عن المتغيرات العالمية الحالية يتم التعامل معها من خلال التواصل المستمر والبحث عن حلول ابتكارية للمواجهة وتذليل العقبات، مشيراً إلى أن هناك تكاملاً وتعاوناً مع كافة الجهات المعنية، وأن زيادة المستفيدين من تلك الخدمة الحضارية باعتبار الغاز الطبيعي وقود المستقبل هدف يستحق التكاتف وبذل المزيد من الجهد.

حضر الاجتماع الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس أحمد محمود نائبه للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز، والمهندس محمد خضير مساعد النائب لمشروعات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، والمحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير ورؤساء شركات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.

تركيب 1.4 مليون عداد مسبق الدفع

وشهد الاجتماع تقديم عرضًا توضيحيًا لموقف تنفيذ خطة توصيل الغاز خلال العام المالي 2021/2022 وكذلك الخطة المعتمدة للعام المالي الحالي، وأيضاً مشروعات توصيل الغاز ضمن مبادرة حياة كريمة، والتي تتضمن 1451 قرية بينها 120 قرية تستفيد منازلها بخدمة الغاز الطبيعي حالياً من خلال المشروع والمبادرة و544 قرية جارى مد الشبكات الأرضية بها وباقي القرى مدرجة ضمن خطة توصيل خدمة الصرف الصحي وسيتم مد الشبكات بها بالتزامن مع تنفيذ خطة الصرف الصحي، وتنفيذاً لتوجيهات الدولة بالتوسع في استخدام العدادات مسبوقة الدفع بكافة مرافق الدولة لرفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة، تم تركيب 1.4 مليون عداد حتى الآن .