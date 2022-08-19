مصرع 3 أشخاص وإصابة 2 آخرين إثر انقلاب سيارة في ترعة بكفر الشيخ

لقي 3 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 2 آخرين إثر حادث وقع خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، نتيجة سقوط سيارة في ترعة قرية أبو زمؤنة على طريق «الشناوي - الزعفران» في مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقلهم للمستشفى، وتحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بانقلاب سيارة في ترعة

تلقى اللواء خالد عبد السلام، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، واللواء خالد المحمدي، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مباحث مركز شرطة الحامول، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي بترعة قرية أبو زمؤنة على طريق «الشناوي - الزعفران»، ما أسفر عن مصرع 3 شباب وإصابة شخصين آخرين، جرى نقلهم جميعًا عن طريق سيارات الإسعاف إلى مستشفى الحامول المركزي.

أسماء المتوفين في الحادث

وبالانتقال والفحص تبين مصرع كلاً من «أحمد عوض مسعود»، و«محمد عبد اللطيف عبد الكريم»، و«يوسف المعداوي عبد اللطيف»، وجميعهم من قرية الكفر الشرقي التابعة لمركز الحامول.

أسماء المصابين في الحادث

كما أسفر الحادث عن إصابة «طارق محمد حسام الدين»، مقيم بقرية الكفر الشرقي، بجروح سطحية في الجسم، و«سامي أحمد سامي»، مقيم بقرية الكفر الشرقي، مصاب بجروح سطحية متفرقة بالجسد.

تم انتشال السيارة ونقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى الحامول المركزي، والمصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.