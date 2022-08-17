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الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي بجامعة كفر الشيخ

كتب:

مصطفى عنز
10:53 م | الأربعاء 17 أغسطس 2022
جامعة كفر الشيخ

جامعة كفر الشيخ

أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم الأربعاء، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد لعام 2022، وقبل فتح تنسيق المرحلة الثانية غدا، بدأ البحث عن الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي بجامعة كفر الشيخ.

الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي بجامعة كفر الشيخ

وجاءت القائمة الكاملة للأماكن الخالية بتنسيق المرحلة الثانية 2022 أدبي بجامعة كفر الشيخ، كالتالي:

- كلية الألسن بجامعة كفر الشيخ.

- كلية التربية بجامعة كفر الشيخ.

- كلية التربية «تعليم ابتدائي» بجامعة كفر الشيخ.

- كلية التربية «طفولة» بجامعة كفر الشيخ.

- كلية التجارة بجامعة كفر الشيخ.

- كلية التجارة انتساب موجه بجامعة كفر الشيخ.

- كلية التربية النوعية بجامعة كفر الشيخ.

- كلية التربية النوعية «فنية» بجامعة كفر الشيخ.

- كلية التربية النوعية «موسيقية» بجامعة كفر الشيخ.

- كلية الآداب بجامعة كفر الشيخ.

- كلية الآداب انتساب موجه بجامعة كفر الشيخ.

- كلية الحقوق بجامعة كفر الشيخ.

- كلية الحقوق انتساب موجه بجامعة كفر الشيخ.

- كلية التربية الرياضية «بنين» بجامعة كفر الشيخ.

- كلية التربية الرياضية «بنات» بجامعة كفر الشيخ.

- المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ بمصروفات.

- المعهد المتوسط للخدمة الاجتماعية بكفر الشيخ.

بدء المرحلة الثانية للتنسيق غدا

ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية لتنسيق القبول بالجامعات المصرية، غداً الخميس، بحد أدنى للمرحلة الثانوية للشعبة العلمية 60% فأكثر، و58.05% للشعبة الأدبية، وتستوعب هذه المرحلة 269202 طالباً.

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