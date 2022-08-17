الكليات المتاحة في تنسيق المرحلة الثانية 2022 علمي بجامعة كفر الشيخ

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي القائمة الكاملة للأماكن الخالية للشُعبتين العلمية «علوم» و«رياضة»، بتنسيق المرحلة الثانية، ومن بينها كليات جامعة كفر الشيخ، حيث جاءت قائمة الكليات كالآتي:

- كلية الطب البيطرى بجامعة كفر الشيخ.

- كلية العلوم بجامعة كفر الشيخ.

- كلية التمريض بجامعة كفر الشيخ.

- كلية العلوم بجامعة كفر الشيخ «رياضة».

- كلية علوم الثروة السمكية والمصايد بجامعة كفر الشيخ.

- كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ.

- كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفر الشيخ «علوم».

- كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة كفر الشيخ «رياضة».

- كلية الذكاء الاصطناعى بجامعة كفر الشيخ «رياضة».

- كلية الألسن بجامعة كفر الشيخ «رياضة».

- كلية التربية بجامعة كفر الشيخ «رياضة».

- المعهد الفنى للتمريض بكفر الشيخ.

- المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بكفر الشيخ.

- المعهد العالى للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ «علوم».

- المعهد العالى للإدارة وتكنولوجيا المعلومات بكفر الشيخ «رياضة».

تنسيق الكليات بجامعة كفر الشيخ لعام 2022

كما يحق أيضاً لطلاب الشعبتين العلمية «علوم» و«رياضة»، الالتحاق بالكليات النظرية الموجودة داخل جامعة كفر الشيخ، وهي: التربية، والتربية النوعية، والتربية الرياضية، والتجارة، والآداب، والحقوق، وغيرها من كليات ومعاهد الشعبة «الأدبية».

وكان الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلن صباح اليوم الأربعاء، نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد لعام 2022.