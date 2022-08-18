مصرع مجهول دهساً على «ساحلي كفر الشيخ» ونقل جثته لمستشفى رشيد

لقى شخص مجهول مصرعه دهساً تحت عجلات سيارة مسرعة، قبل قليل، أثناء عبوره الطريق الدولي الساحلي، أمام المدينة الصناعية التابعة لمحافظة كفر الشيخ، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى رشيد العام، في محافظة البحيرة، تحت تصرف النيابة العامة، بعد تحرير المحضر اللازم بالواقعة لاتخاذ الإجراءات المعمول بها.

إخطار أمني بمصرع شخص مجهول دهساً

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد استقبال مستشفى رشيد العام جثة شخص مجهول، في العقد الخامس من العمر، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى، حيث تم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

بالانتقال والفحص، تبين وفاة شخص مجهول الهوية متأثراً بإصابته في حادث دهس، أثناء عبوره الطريق الدولي الساحلي، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى رشيد العام، تحت تصرف الجهات المختصة، وتم تحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية حيال الحادث.

مصرع شاب سقط داخل حفرة بمركز بدر

وشهدت محافظة البحيرة، في وقت سابق اليوم الخميس، مصرع شاب إثر سقوطه داخل حفرة بدائرة مركز بدر، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة شاب يُدعى «شريف رمضان المنسي»، وجرى نقل الجثة إلى مستشفى بدر العام، تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة لاتخاذ الإجراءات القانونية.