لحديثي التخرج.. تفاصيل 44 وظيفة شاغرة في القاهرة والمنصورة والشرقية

كشف موقع «فرصنا»، المعني بالوظائف عن إتاحة فرص عمل تناسب حديثي التخرج من كافة المجالات والتي تتطلب عددا من المهارات والمؤهلات للحصول على الوظيفة، مشيرًا إلى أن الوظائف متاحة في القاهرة والمحافظات الأخرى بعضها لحملة كليات الهندسة والطب والتجارة.

وتستعرض «الوطن»، تفاصيل جميع الوظائف المتاحة لحديثي التخرج، استمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة، والتي جاءت على النحو التالي:

وظيفة مهندس اتصالات

اسم الشركة: مقبوتل.

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة.

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 23 - 25 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة: مؤهل عالي «كلية الحاسبات والمعلومات - الذكاء الاصطناعي - نظم المعلومات».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 2500- 5000 جنيه مصري.

وظيفة محاسب

اسم الشركة: الدولية للصناعات الغذائية - جولدن ميكس.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة .

العمالة المطلوبة: 2 .

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 22 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي «كلية التجارة - المحاسبة والمراجعة ».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الحوافز الاضافية: 3500 - 4000 جنيه مصري.

وظائف بصيدلية

اسم الشركة: صيدليات سالي.

مقر العمل: التجمع الخامس - مصر الجديدة - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 5.

سنين الخبرة: سنة لـ‎8 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 23 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي «كلية الصيدلة».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة محاسبين

اسم الشركة: أحمد عتريس لتجارة حديد التسليح.

مقر العمل: المعادى - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 9.

سنين الخبرة: سنة لـ‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 22 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي «كلية التجارة».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة صيادلة

اسم الشركة: صيدليات سالي.

مقر العمل: المنصورة - الدقهلية.

العمالة المطلوبة: 10.

سنين الخبرة: 10 سنوات خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 23 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي «كلية الصيدلة».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة محاسب

اسم الشركة: الي هوم.

مقر العمل: الهرم - الجيزة .

سنين الخبرة: سنتان خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 21 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي «كلية التجارة».

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مهندسين صيانة كهربائية

اسم الشركة: مجموعة روتوغرافيا .

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة .

العمالة المطلوبة: 5.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 24 - 29 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 3500- 4000 جنيه مصري.

وظيفة مساعد فنى كهرباء

اسم الشركة: انكوتك للصناعات الكهربائية .

مقر العمل: العاشر من رمضان - الشرقية.

العمالة المطلوبة: 5.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20 - 26 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام ٥ سنوات «فوق متوسط».

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مهندس Flavors

اسم الشركة: الدولية للصناعات الغذائية - جولدن ميكس.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة .

العمالة المطلوبة: 3.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 23 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي «كلية الزراعة / معهد تعاون وارشاد زراعي - علوم الأغذية».

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الحوافز الإضافية: 300 - 400 جنيه مصري.

وظيفة دكتور بيطري

اسم الشركة: confidential .

مقر العمل: بلبيس - الشرقية .

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأكثر.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 22 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي «كلية الطب البيطري».

مايكروسوفت أوفيس: جيد.