وظائف جديدة في السفارة الأمريكية بمرتب 179 ألف جنيه.. اعرف الشروط

يهتم الكثير من الراغبين في الحصول على وظائف خالية، بالبحث عن فرص عمل تكون مناسبة لهم ولمؤهلاتهم، سواء كانت في مؤسسات خاصة أو مؤسسات حكومية، ما يجعل السفارة الأمريكية تحرص على توفير وظائف خالية للشباب بين الحين والآخر، وأعلنت عبر الموقع الرسمي الخاص بها عن وظائف تتعدى مرتباتها 170 ألف جنيه.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل الوظائف الخالية في السفارة الأمريكية والشروط المطلوب وكيفية التقديم، وفق الموقع الرسمي الخاص بها، كالتالي:

وظيفة مشغل محطة توليد الكهرباء

أعلنت السفارة الأمريكية، عن حاجتها لشغل وظيفة مشغل محطة توليد بالكهرباء، بمرتب يصل إلى 179 ألفا و271 جنيها، على أن يكون آخر موعد للتقديم لتلك الوظيفة 24 أغسطس الجاري، وجاءت الشروط كالتالي:

الشروط المطلوبة

- أن يكون المتقدمين لـ الوظيفة الخالية اجتازوا قيد الدراسة والشهادات الطبية والأمنية.

- أن يكون لديه 5 سنوات من الخبرة المسؤولة بشكل تدريجي في المفاتيح الكهربائية الموازية وأنظمة الطاقة الكهربائية الاحتياطية، ومولد محرك الديزل وإمدادات الطاقة الإلكترونية غير المنقطعة (UPS).

- أن يكون لديه خبرة في البرمجة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها لوحدات التحكم المنطقية القابلة للبرمجة (PLC)، والنظام الرقمي ومنظم الجهد الأوتوماتيكي (AVR) الأنظمة وبروتوكولات اتصالات وحدات التحكم (Ethernet وTCP / IP وModbus و/ أو DNCP3.0) مطلوبة.

- يتعين على شاغل الوظيفة معرفة النظرية الكهربائية وقانون أوم وكيفية قياس حجم المعدات الكهربائية، بما في ذلك المولدات والمحولات، ومبدئ المحرك وأسلاك التغذية والدوائر الفرعية وقواطع الدائرة والمعدات أو المكونات الكهربائية الأخرى، وكيفية استخدام أدوات الاختبار المختلفة لتحليلها.

وظيفة قائد فريق الصيانة

كما أعلنت السفارة عن وظيفة قائد فريق الصيانة بمرتب يصل إلى 127 ألفا و870 جنيها، على أن يكون آخر موعد للتقديم يوم 28 أغسطس الجاري، وجاءت الشروط كالتالي:

الشروط المطلوبة

- على جميع المتقدمين اجتياز قيد الدراسة والشهادات الطبية والأمنية.

- أن يكون لديه 3 سنوات من الخبرة العملية على مستوى العامل الماهر في مجال البناء أو صيانة المرافق، بالإضافة إلى عامين من الخبرة الإشرافية في مشاريع المباني التجارية أو الحكومية الكبيرة الحديثة.

- يجب أن يكون لديه معرفة وفهم شاملان للبناء وإجراءات الصيانة ومواد البناء.

- يجب أن يفهم ويلتزم بالقوانين المحلية وإجراءات السلامة في المجالات المتعلقة بالعمل.