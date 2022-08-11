أسعار المانجو بسوق العبور اليوم الخميس 11-8-2022.. تبدأ من 7 جنيهات

الفاكهة الصيفية تعتبر عامل جذب هام جدا لجميع المواطنين، نظرا لأنّها متنوعة الأشكال والألوان، كما أنها تعمل على تخفيف الشعور بارتفاع درجات الحرارة المختلفة، لهذا يعتبر البحث عن أسعار الفاكهة، مثار بحث متواصل ودائم من جانب ربات البيوت، خاصة أسعار المانجو بسوق العبور، الذي يعتبر أشهر أسواق الجملة لبيع الفاكهة والخضروات في مصر، إذ أنّ المانجو من أكثر أنواع الفاكهة التي تشهد إقبالا على شرائها.

وترصد بوابة «الوطن» من خلال السطور التالية، وفي إطار ما تقدمه للمتابعين وللقراء من خدمات مختلفة، نكشف أسعار المانجو بسوق العبور اليوم الخميس الموافق 11 أغسطس من عام 2022، التي جاءت كما يلي:

أسعار المانجو في سوق العبور

وتراوحت أسعار المانجو البلدي في سوق العبور من 7 إلى 11 جنيهات، ومن نوع الفص من 30 إلى 50 جنيهًا، والمانجو من نوع صديقة من 16 إلى 20 جنيهًا، والسكري من 14 إلى 19جنيهًا، والسنارة بين 12 إلى 16 جنيهًا، والعويس بين 20 و40 جنيهًا، والزبدية من 9 إلى 13 جنيهًا، وفونس من 14 لـ20 جنيها، ومن النوع الهندي من 15 لـ18 جنيها، والمانجو من نوع بيض العجل من 12 لـ16 جنيها للكيلو، والمانجو من نوع دبشة من 12 لـ15 جنيها.

أسعار الفاكهة في الأسواق المحلية

استقر اليوم الخميس سعر التفاح الأحمر إلى 28 جنيهًا، والتفاح من النوع البلدي بين 10 و12 جنيهًا، أما النوع المستورد الأخضر نحو 50 جنيهًا، وسجلت حبة جوز الهند بين 25 و27 جنيهًا، واستقر سعر البطيخ الأصفر بين 13 و17 جنيهًا، وسعر الأناناس 40 جنيهًا، بينما الموز المستورد نحو 28 جنيهًا، ومن النوع البلدي 8 جنيهات، أما العنب الأسود فتراوح بين 15 لـ17 جنيهًا.