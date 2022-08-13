أسعار المانجو اليوم السبت 13-8-2022 في سوق العبور.. تبدأ من 7 جنيهات

ينتظر الكثير من محبي فصل الصيف حلوله لتناول الفاكهة الصيفية، ومن أبرز تلك الفواكه التي يهتمون بها ويحرصون على تناولها كثيرًا أثناء تواجدها في الأسواق، المانجو، ما يجعلهم يبحثون عن أسعار المانجو اليوم بشكل دائم، حتى يستطيعون شراء الكميات التي يرغبون بها سواء كان ذلك لتناولها أو تخزينها.

وسعيًا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنها المتابعون والقراء بشكل يومي ودائم، نوضح من خلال هذا التقرير، أسعار المانجو اليوم السبت الموافق 13 أغسطس في سوق العبور، وفق الموقع الرسمي للسوق، التي جاءت كالتالي:

أسعار المانجو اليوم في سوق العبور

وهناك الكثير من أنواع المانجو المختلفة والمتنوعة، وجاءت أسعارها اليوم في سوق العبور، كالتالي:

- مانجو عويس: وصل سعرها اليوم إلى قيمة تتراوح بين 20 و40 جنيهًا.

- مانجو هندي: وصل سعرها إلى قيمة تتراوح بين 14 و20 جنيهًا.

- مانجو تيمور: يتراوح سعرها بين 15 و20 جنيهًا.

- مانجو زبدية: يتراوح سعرها بين 9 و13 جنيهًا.

- مانجو بلدي: يتراوح سعرها اليوم بين 7 و11 جنيهًا.

- مانجو فونس: يصل سعرها إلى قيمة تتراوح بين 15 و20 جنيهًا.

- مانجو فص: يتراوح سعرها بين 30 و50 جنيهًا.

- مانجو دبشة: وصل سعرها إلى قيمة تتراوح بين 12 و15 جنيهًا.

- مانجو صديقة: وصل سعرها إلى قيمة تتراوح بين 16 و20 جنيهًا للكيلو الواحد.

- مانجو جولك: يتراوح سعر الكيلو منها بين 15 و18 جنيهًا.

- مانجو سكري: وصل سعر الكيلو من المانجو السكري بين 9 و15 جنيهًا.

مانحو بيض العجل سعرها يصل لـ16 جنيهًا

- مانجو بيض العجل: ويصل سعر الكيلو الواحد منها إلى قيمة تتراوح بين 12 و16 جنيهًا.

- مانجو سنارة: كما وصل سعر الكيلو الواحد من المانجو السنارة بين 12 و16 جنيهًا.

- مانجو فجر كلان: يتراوح سعر الكيلو منها بين 12 و14 جنيهًا.

- مانجو تومي: يتراوح سعر الكيلو الواحد من المانجو التومي بين 12 و14 جنيهًا.