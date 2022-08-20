سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 20-8-2022 في محلات الصاغة

يحرص العديد من المواطنين المهتمين بمطالعة أخبار الاقتصاد بشكل دائم على متابعة أسعار الذهب بشكل يومي، وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21 في الصاغة المصرية، وينتظرون انخفاض سعر الذهب ليتمكنوا من شراء احتياجاتهم منه.

وحرصا من بوابة «الوطن» على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير أسعار الذهب في الصاغة المصرية، وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم السبت الموافق 20 أغسطس الجاري، كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم السبت، نحو 919 جنيهًا للبيع، و924 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار من 21، اليوم السبت، نحو 1072 جنيهًا للبيع، و1078 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

وصل سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم السبت، إلى 1.225 جنيه للبيع، و1.232 للشراء.

سعر كيلو الذهب اليوم

ويتراوح سعر كيلو الذهب بين 1,225,143 جنيه لعمليات البيع، و1,232,000 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب، نحو 8624 جنيهًا للشراء، 8576 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب في أسواق المال

في أسواق المال اليوم السبت، بلغ سعر جرام الذهب عيار 21،941.61 جنيه، ما يعادل 49.20 دولار، فيما بلغ الجنيه الذهب، نحو 7,533 جنيه، بما يعادل 393.59 دولار.

كما شهد اليوم السبت، سعر جرام الذهب من عيار 24 داخل أسواق المال، نحو 1,076 جنيه، أي ما يعادل 56.23 دولار، في حين سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 اليوم، 807.09 جنيه، بما يعادل 42.17 دولار.