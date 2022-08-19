سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 19-8-2022 في محلات الصاغة

استقرار واضح شهدته أسعار المعدن النفيس خلال الـ28 ساعة الماضية، وذلك في الأسواق المحلية المصرية ومع بداية التعاملات الصباحية، وذلك بمختلف الأعيرة، منها سعر جرام الذهب عيار 21 الذي يعد الأكثر شعبية في مصر.

أسعار الذهب اليوم

اليوم الجمعة الموافق 19 أغسطس، تستعرض «الوطن» خلال التقرير التالي، كل ما يرتبط بأسعار الذهب اليوم، وأيضًا سعر جرام الذهب عيار 21، وذلك داخل محلات الصاغة وأسواق المال العالمية، جاءت كما يلي:

سعر جرام الذهب عيار 24

بلغ اليوم الجمعة، سعر جرام الذهب عيار 24، 1.221 جنيه للبيع، و1.232 للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ اليوم الجمعة سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 921 جنيهًا للبيع، و930 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل اليوم الجمعة سعر جرام الذهب عيار من 21، نحو 1068 جنيهًا للبيع، و1078 جنيهًا للشراء.

سعر كيلو الذهب اليوم

وتراوح اليوم الجمعة سعر كيلو الذهب 1,220,571 جنيه لعمليات البيع، و1,232,000 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب اليوم الجمعة، نحو 8544 جنيهًا للشراء، 8624 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب في أسواق المال

في أسواق المال اليوم الجمعة، بلغ سعر جرام الذهب عيار 21، 947.03 جنيه، ما يعادل 49.43 دولار، فيما بلغ الجنيه الذهب اليوم الجمعة، نحو 7,576 جنيه، بما يعادل 395.45 دولار.

كما شهد اليوم الجمعة، سعر جرام الذهب من عيار 24 داخل أسواق المال، نحو 1,082 جنيه، أي ما يعادل 56.49 دولار، في حين سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 اليوم، 811.73 جنيه، بما يعادل 42.37 دولار.