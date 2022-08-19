قتل زوجته وادعى وفاتها بحادث.. القبض على عامل قبل هروبه خارج البلاد

نجحت أجهزة وزارة الداخلية،في ضبط مرتكب واقعة قتل زوجته قبل هروبه خارج البلاد، وذلك في إطار جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية بحدوث تصادم على أحد الطرق بدائرة المركز.

عامل يقتل زوجته في حادث: اصطدم بعامود

وتبين من الفحص أنه أثناء سير سيارة قيادة أحد الأشخاص، مقيم بدائرة المركز وبرفقته «زوجته وابنته»، اصطدم بعامود إنارة على جانب الطريق، ونتج عن ذلك وفاة زوجته متأثرة بإصابتها بجروح وكسور متفرقة بالجسم.

خديعة عامل زعم وفاة زوجته في حادث

وفور ورود البلاغ، تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، وأسفرت جهوده عن وجود شبهة جنائية في قتل سيدة المنوفية، وأن الزوج وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال اعتزامه السفر خارج البلاد، وبمواجهته اعترف بارتكابه الحادث.

مشادة كلامية تنتهي بتدبير حادث قتل

وبمواجهة المتهم أقر بالاعتداء على زوجته بالضرب بمسكنهما الكائن بدائرة مركز شبين الكوم، محدثاً إصابتها التي أودت بحياتها إثر حدوث مشادة كلامية بينهما، وعقب وفاتها اختمرت في ذهنه فكرة افتعال واقعة حادث السيارة، وقام بوضع المجني عليها داخل السيارة واصطحاب كريمته بها، واصطدم عمداً بأحد أعمدة الإنارة مُحدثاً تلفيات بالسيارة.

ووفقا للتحريات فأن المتهم، قام بإخراج الجثة من السيارة وأسجاها أرضاً مدعياً حدوث إصابتها ووفاتها بسبب الحادث وعقب وصول الإسعاف ونقلهم لأحد المستشفيات، لاذ بالهرب محاولاً السفر خارج البلاد، فجرى القبض عليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.