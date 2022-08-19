أسماء ضحايا ومصابي حادث المنيا اليوم.. «تصادم أتوبيس وسيارة نقل»

حصلت «الوطن» على أسماء ضحايا ومصابي حادث المنيا اليوم، والذي وقع إثر تصادم أتوبيس نقل جماعي وسيارة نقل محملة بالرخام على الطريق الصحراوي الشرقي في مركز المنيا، والذي أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 22 آخرين.

حادث المنيا اليوم.. تصادم سيارة نقل بمقطورة وأتوبيس

وجاءت أسماء الوفيات في حادث المنيا اليوم، «عمر هاشم»، 16 سنة، و«إبراهيم حسن»، 16 سنة، و«فهد أبو النجا»، 25 سنة، و«مصطفى عبد الغني»، 19 سنة، من محافظة قنا، و«فوزي السيد فوزي»، 45 سنة، مقيم بالغربية، و«سيد محمد علي»، 47 سنة، من الجيزة، وتم إيداع جثامين المتوفين بمشرحة مستشفى سمالوط النموذجي.

أسماء المصابين في حادث المنيا اليوم

بينما ضمت قائمة المصابين كلا من «محمد نصر»، 25 سنة، مقيم بالسودان، و«مؤمن محمد»، 35 سنة، و«هبة محمد»، 45 سنة، و«أحمد محمد»، 30 سنة، و«فاطمة حسن»، 30 سنة، و«محمود رجب»، 36 سنة، و«محمد عزت»، 30 سنة، و«روان محمد»، 17 سنة، وشقيقها «عبد الله»، 7 سنوات، من محافظة الأقصر، و«سلامة محمد»، 25 سنة، و«حازم محمود»، 22 سنة، و«عمر جاد الرب»، 24 سنة، و«محمود علي»، 15 سنة، من محافظة قنا، و«أحمد سلامة»، 20 سنة، مقيم بشمال سيناء، و«عبد الله سعيد السيد»، 24 سنة، من الإسماعيلية.

كما أصيب كلا من «بركات محمد أبو الوفا»، 29 سنة، «خالد عبد المنعم حسن»، 30 سنة، من محافظة قنا، و«محمود ربيع فتحي»، 30 سنة، و«زكريا إبراهيم زكريا»، 30 سنة، من محافظة بني سويف، «طاهر يحيى عبد العزيز»، 24 سنة، مقيم بالشرقية، «محمد شعبان فتح الباب»، 29 سنة، و«حسين كمال رمضان»، 30 سنة، من بني سويف.

بلاغ بحادث تصادم في المنيا

كانت الأجهزة الأمنية بقنا تلقت بلاغا بوقع حادث تصادم بين الأتوبيس رقم «8146 ع ي ق» تابع لشركة نقل جماعي قادما من محافظة الأقصر متجها إلى القاهرة، والسيارة رقم «9382 د هـ ي» نقل بمقطورة محملة بالرخام، على الطريق الصحراوي الشرقي بحري بوابة الرسوم بـ11 كيلو مترا، وأسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 22 آخرين، وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفى المنيا العام وسمالوط النموذجي، ورجحت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ.