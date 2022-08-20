سعر الريال السعودي اليوم السبت 20-8-2022 في البنوك المصرية

مع اقتراب بدء موسم العمرة، يهتم العديد من المواطنين بمتابعة سعر الريال السعودي في البنوك العاملة في مصر، حرصًا منهم على توفير ما يلزمهم من أموال في رحلتهم المباركة، وحتى يستطيعوا شراء الهدايا للأقارب والأصدقاء.

وسعيًا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير، سعر الريال السعودي في البنوك العاملة في مصر، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 20 أغسطس الجاري، التي جاءت كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي بالبنك المركزي 5.08 جنيه للشراء، مقابل 5.11 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي ببنك الإسكندرية 5.07 جنيه للبيع و5.10 جنيه، وفق الموقع الإلكتروني للبنك بحسب آخر معاملات وردت قبل اليوم السبت.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

كما سجل الريال السعودي داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي، 5.09 جنيه للشراء، و5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

بينما سجل سعر الريال السعودي بمعاملات البنك الأهلي اليوم السبت، نحو 5.92 جنيه للبيع، و5.11 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

تراوح سعر الريال السعودي في البنوك المصرية، مثل البنك الأهلي وبنك مصر وغيرهما من البنوك بين 5.07 جنيه للشراء مقابل 5.10 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف المتحد

بلغ الريال السعودي في بنك المصرف المتحد، نحو 5.92 جنيه للبيع، و5.11 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

ووفق الموقع الإلكتروني الخاص ببنك قناة السويس، سجل سعر الريال السعودي 5.06 جنيه للشراء، مقابل 5.11 جنيه للشراء.