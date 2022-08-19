التنمية المحلية تنظم 5 دورات تدريبية لـ152 شخصا لإعداد الكوادر والقيادات

أعلنت وزارة التنمية المحلية الخطة التدريبية الجديدة للمحليات 2022-2023، خلال الأسبوع الجاري، إذ تستهدف تنفيذ 5 دورات تدريبية تخصصية، خلال الأسبوع الحالي، تستهدف تدريب 152 متدربا من مختلف المحافظات؛ لإعداد كوادر قادرة على إدارة المحليات في الجمهورية الجديدة، ومنها دورة لتطوير المهارات لإدارة السياحة والمصايف بالمحافظات الساحلية في إطار تنشيط السياحة والترويج لها.

مركز سقارة

وتشمل خطة التدريب العاملين بالمحليات داخل مركزسقارة تدريب قيادات المحليات في مراكزوقرى مشروعات حياة كريمة للإرتقاء بأداء العاملين وتقديم خدمة أفضل وإدارة المشروعات الجديدة.

وأوضحت وزارة التنمية المحلية، في تقريرها، أن الدورات التدريبية التخصصية خلال الأسبوع الحالي، تضم دورة تنمية مهارات القيادات في مجال المتابعة والتقييم والإدارة بالنتائج لرؤساء الوحدات القروية ونوابهم، ودورة تطوير مهارات الإدارة الهندسية تستهدف العاملين بالإدارات الهندسية بالمحليات، ودورة تطوير مهارات فرق المتابعة والتفتيش ووضع المؤشرات وصياغة وعرض التقاري.

ويشرف على التدريب بالتنسيق مع مركز سقارة، قطاع التفتيش والمتابعة والتقييم بالوزارة و تستهدف العاملين بادارات التخطيط والمتابعة والخطة والموازنة، إضافة إلى دورة تطوير مهارات العاملين بإدارات السياحة وتنشيط السياحة والمصايف في المحافظات.

دورات تدريبية

من ناحية أخرى، احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم بإنتهاء فعاليات دورات الأسبوع التدريبي الأولى، وتم خلاله تنفيذ 5 دورات هي: «إدارة التغيير والموارد الذاتية المحلية والقوانين التي نظمتها وأنواعها»، ودورة تنمية مهارات القيادات في مجال أملاك الدولة والإدارة الهندسية، و دورة تطوير مهارات وإدارة منظومة التدريب، ودورة تطوير مهارات وإدارة منظومة مشروعات إدارة المواقف والساحات وانتظار السيارات، ودورة تطوير مهارات المراكز التكنولوجية في مجال التخطيط وتحديد الأهداف وإعطاء وتلقي ردود الفعل، واستفاد منها 150 متدربا من جميع المحافظات.