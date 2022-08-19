تعرف على مصاريف كلية طب أسنان جامعة المنوفية 2022.. تقبل من 377 درجة

تلقى كلية طب أسنان، والمعلومات الخاصة بها خاصة مثل مصاريف كلية طب أسنان جامعة المنوفية 2022، اهتماما وبحثا كبيرا من طلاب الثانوية العامة خلال هذه الفترة، وذلك بعد إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن نتيجة تنسيق كليات المرحلة الأولى للشعبة العلمية والأدبية.

مصاريف كلية طب أسنان جامعة المنوفية 2022

وتستعرض جريدة «الوطن» مصاريف كلية طب أسنان جامعة المنوفية 2022، في السطور التالية، في ظل خدماتها المستمرة لطلاب الثانوية العامة والطلبة الجدد في الكليات.

ومن المقرر أن تكون مصاريف كلية طب أسنان جامعة المنوفية 2022، بمبلغ 1200 جنيه، وفق ما أكده مصدر بجامعة المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، وبذلك تكون المصاريف العام الدراسي الجديد مثل مصاريف الأعوام السابقة دون زيادة أو نقصان.

إعلان نتيجة تنسيق كلية طب الأسنان جامعة المنوفية

وكان الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن عن نتيجة تنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى للشعبة العلمية والأدبية، ومن ضمنها كلية طب الأسنان بجامعة المنوفية والتي كان الحد الأدنى للقبول بها 377 درجة.

أقسام كلية طب الأسنان جامعة المنوفية

تحتوي كلية طب الأسنان جامعة المنوفية، وفقا للموقع الرسمي للكلية قسم طب الأسنان العلاجي ويشتمل هذا القسم على: «عيادة للجذور، عيادة جراحة الفم، عيادة متخصصة للعلاج التحفظي والحشو، عيادة أعضاء هيئة التدريس، عيادة الطلبة، وعيادة للعاملين بالجامعة».

كما يوجد 3 أقسام أخرى، هي: «قسم طب الأسنان الوقائي، قسم لتجهيزات طب الأسنان، وقسم لوحدات طب الأسنان بالكليات»، ويختص القسم الأخير بالإشراف على وحدات الأسنان بالكليات مثل إدارة السادات ومدينة العلوم.