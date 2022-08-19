افتتاح مسجدين في كفر الدوار وحوش عيسى بتكلفة إجمالية 1.5 مليون جنيه

شهدت محافظة البحيرة اليوم الجمعة، افتتاح مسجدين جديدين بمركزي كفر الدوار وحوش عيسى، بتكلفة إجمالية بلغت مليون و500 ألف جنيه.

وجرى افتتاح مسجد فجر الإسلام في الحاجر بكفر الدوار على مساحة 110 متر مربع، وبتكلفة إجمالية مليون و300 ألف جنيه «إحلال وتجديد»، ومسجد موقف السيارات محطة الكوم الأخضر بحوش عيسى على مساحة 155 مترا، وبتكلفة إجمالية 200 ألف جنيه «صيانة وترميم».

دور الجهود الذاتية في افتتاح المساجد

وكان للجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية درو هام في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز محافظة البحيرة، حيث تساهم في التسيير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

حرص الدولة على عمارة المساجد

وجاء افتتاح مساجد البحيرة اليوم في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

وتشهد محافظة البحيرة بشكل أسبوعي افتتاح العديد من المساجد بمختلف المدن والمراكز، لا سيما في قرى «حياة كريمة».

وفي سياق آخر، جاءت خطبة الجمعة اليوم في محافظة البحيرة تحت عنوان «الآيات الكونية في القرآن الكريم»، موضحة أن المتأمل في القرآن الكريم يجده حافلا بالآيات الكونية التي تدل على طلاقة القدرة وكمال الحكمة وبديع الصنعة.

وذكرت خطبة الجمعة أن القرآن الكريم شاهد على عظمة الخالق سبحانه ووحدانيته، وينتفع بآيات الله الكونية أهل العقول الراجحة والبصائر النافذة فيزداد إيمانهم ويعظم يقينهم.