تنسيق المرحلة الثانية 2022.. تعرّف على آخر موعد لتعديل الرغبات

يبحث الكثر من الطلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم عن تنسيق المرحلة الثانية 2022 وآخر موعد لتعديل الرغبات للالتحاق بالكليات المختلفة، بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عنه.

وتقدم «الوطن» آخر موعد لتعديل تسجيل رغبات الطلاب في المرحلة الثانية من تنسيق القبول بالجامعات.

تنسيق المرحلة الثانية 2022.. آخر موعد لتعديل الرغبات

بدأ تنسيق المرحلة الثانية 2022 لتسجيل رغبات الالتحاق للكليات المختلفة منذ أمس الخميس الموافق 18 أغسطس، ليستمر حتى يوم الاثنين الموافق 22 من الشهر نفسه، من خلال هذا الرابط.

وخلال مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الأولى للكليات، كشف الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن الكليات المتاحة والأماكن الشاغرة لطلاب الثانوية العامة 2022، وجاءت القائمة كالتالي:

الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات للشعبة الأدبية

1- كلية التربية.

2- كلية الآداب «نظام، وانتساب».

3- كلية الحقوق «نظام، وانتساب».

4- كلية السياحة والفنادق.

5- كليات الخدمة الاجتماعية.

الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية من التنسيق لشعبة علمي رياضيات 2022

1- كلية الحاسبات والمعلومات.

2- كليات الذكاء الاصطناعي.

3- كلية التخطيط العمراني.

4- كلية فنون جميلة، قسم «عمارة».

5- الجامعات التكنولوجية.

6- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

7- كلية الألسن.

8- كلية الإعلام.

9- كلية الآثار.

10- كلية الفنون التطبيقية.

11- باقي الكليات النظرية.

الكليات المتاحة لطلاب المرحلة الثانية من التنسيق لشعبة العلمي علوم 2022

1- كلية الطب البيطري.

2- كلية التمريض.

3- كلية العلوم.

4- كلية الزراعة.

5- الجامعات التكنولوجية.

6- كلية الحاسبات والمعلومات.

7- كلية الذكاء الاصطناعي.

8- كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

9- كلية الإعلام.

10- كلية الألسن.

11- كلية الآثار.

12- كل الكليات النظرية المناسبة لطلاب الشعبة العلمية.