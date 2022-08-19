«التعليم العالي»: 30 ألف طالب سجلوا في تنسيق المرحلة الثانية حتى الآن

بدأ طلاب الثانوية العامة المسجلون بتنسيق المرحلة الثانية للجامعات الحكومية، البالغ عددهم 269 ألفاً و202 طالب وطالبة، أمس، تسجيل الرغبات وفقاً للحدود الدنيا التي أعلنتها الوزارة.

الجامعات الخاصة تبدأ استقبال طلبات الطلاب

وقال السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى، إن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم حتى الآن على موقع التنسيق الإلكترونى بلغ 30 ألف طالب.

وفى السياق نفسه، بدأت الجامعات الخاصة، أمس، فى استقبال الطلاب الراغبين للالتحاق، وفقاً للحدود الدنيا التى أقرها المجلس لكليات: «الطب البشرى، الأسنان، الصيدلة، العلاج الطبيعى، الهندسة، الحاسبات، الطب البيطرى، الإعلام، التمريض، العلوم السياسية، العلوم الأساسية، التربية»، وغيرها، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وحول المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات الحكومية قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إنّها لا تختلف عن العام الماضى بالنسبة لكليات القطاع الطبى، كما أن الهندسة أُغلقت من المرحلة الأولى، بسبب تحسن واضح بالنسبة إلى نتائجهم، ولكن تبقى كليات، مثل التخطيط العمرانى، والحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى، والفنون الجميلة للطلاب الذين اجتازوا اختبار القدرات.

تحسن كبير في عدد الطلاب

وأضاف «عبدالغفار» أنه «مقارنة بالعام الماضى، فهناك تحسن كبير جداً فى عدد الطلاب الذين قدموا على اختبارات القدرات للالتحاق بالكليات التكنولوجية، بسبب الصورة الإيجابية عن الإمكانيات بالجامعة والمعامل والورش وغيرها»، وتابع أن بعض الجامعات التكنولوجية، عقدت شراكات إذ تطبق تجربة كوريا الجنوبية فى جامعة بنى سويف التكنولوجية لتقديم تعليم فى منتهى الرقى، وهناك تحول تدريجى إيجابى فى التعليم التكنولوجى، وهذا شىء مفيد لأسواق العمل محلياً وإقليمياً ودولياً.

وحول ملف تقليل الاغتراب، قال «عبدالغفار»: «عقب انتهاء المرحلة الثانية، سنبدأ تقليل الاغتراب، فالطالب الذى لديه رغبة لكى يستفيد منها سيتقدم عبر النظام الإلكترونى بنفس النظام الذى يتقدم له بالتنسيق، وبخصوص توفيق الأوضاع قد يوفق تقليل الاغتراب الأوضاع بالنسبة لـ15% من الطلاب بشكل إلكترونى بشرط ألا يتم تفريغ بعض الكليات