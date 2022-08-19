«التعليم العالي»: 85 ألف طالب سجلوا في تنسيق المرحلة الثانية حتى الآن

أعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الجمعة، أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم حتى الآن على موقع التنسيق الإلكترونى بلغ 85 ألف طالب.

الجامعات استعدت لاستقبال الطلاب خلال المرحلة الثانية من التنسيق

أضاف في بيان له، أن هناك استعدادات كبيرة لاستقبال الطلاب المتقدمين لتنسيق المرحلة الثانية للقبول بالجامعات، بالجامعات وعلى موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022/2023.

وأكد السيد عطا، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 22 أغسطس.

فتح معامل الحاسب الآلي أمام طلاب المرحلة الثانية من التنسيق

من جانبه أضاف الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.

وأكد المتحدث الرسمي، أنه على الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الإثنين المقبل الموافق 22 الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الثانية للتنسيق.