وزير الري يتفقد أعمال تأهيل ترعة الفليفلة المستجدة وموقع كوبري العزيزية

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري لتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بقطاع الري بمركز ومدينة منيا القمح في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس طارق اللبان رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالشرقية والمهندس محمد عبد الوهاب رئيس مركز ومدينة منيا القمح.

أعمال التأهيل الجاري تنفيذها بالترعة

بدأت الزيارة بتفقد وزير الموارد المائية والري ومحافظ الشرقية ترعة الفليفلة المستجدة بمركز منيا القمح والتابعة للإدارة العامة لري القليوبية، لمتابعة أعمال التأهيل الجاري تنفيذها بالترعة والاطمئنان على حالة الري والوقوف على المشكلات الفنية والعمل على حلها، لضمان تحسين خدمات توصيل مياه الري لكافة المزارعين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وضع الحلول الهندسية والفنية اللازمة لإعادة تشغيل كوبري العزيزية

توجه الوزير ومحافظ الشرقية لتفقد موقع كوبري العزيزية على بحر مويس عند ك 8.5 للوقوف على حالته الإنشائية ووضع الحلول الهندسية والفنية اللازمة لإعادة تشغيله بما يضمن توفير عبور آمن للمواطنين، وذلك بعد أن تعرض جزء منه للسقوط وتم غلقة أمام المواطنين لحين الإصلاح.

أشار محافظ الشرقية إلى أنه عقب إغلاق الكوبري تم تفعيل حركة سير السيارات من خلال كوبري على بعد 100 متر جهة الوحدة المحلية بالعزيزية، فضلاً عن وجود كوبري آخر لعبور المشاة على بعد حوالي 200 متر جهة مبنى التأمينات والاثنان يعملان بشكل جيد لتيسير حركة السيارات وعبور المواطنين بشكل آمن ليكونا بديلاً عن الكوبري المغلق والمتهالك.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية في قطاع الري بإنشاء كباري علي المجاري المائية لتيسير حركة السيارات وتوفير عبور آمن للمواطنين وخلق محاور مرورية جديدة لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة وذلك بالتعاون والتنسيق بين المحافظة ووزارة الموارد المائية والري.