تصدير أكثر من 625 ألف طن حبوب ومواد غذائية من موانئ أوكرانيا

أكدت الأمم المتحدة أن حجم ما تم تصديره من الحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الاوكرانية ضمن مبادرة حبوب البحر الأسود، بلغ أكثر من 625 ألف طن متري.

وأشارت المنظمة الأممية في بيان صحفي، اليوم، إلى أن فرق التفتيش المشتركة ستقوم اليوم بإجراء عمليات التفتيش على ثلاث سفن قادمة إضافة إلى خمس سفن مبحرة وذلك بعد إنهاء الفرق عمليات التفتيش لـ 6 سفن منها أربع سفن واردة إضافة إلى سفينتين وتم تخليصها جميعا للإبحار، ضمن آخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية.

سفينة تحمل اسم ماريا تغادر ميناء تشورنومورسك

وقال البيان إن سفينة تجارية تحمل اسم «ماريا»، غادرت أمس ميناء تشورنومورسك وتحمل 28 ألف طن متري من الذرة وذلك ضمن مبادرة حبوب البحر الأسود.

ونوه بيان الأمم المتحدة إلى أن العمل يتم وفقا للإجراءات المتفق عليها في مركز التنسيق المشترك حيث يقوم جميع المشاركين بالتنسيق مع السلطات العسكرية الخاصة بهم وغيرها من السلطات ذات الصلة لضمان المرور الآمن للسفن التجارية في إطار المبادرة.

مطالب رئيس أوكرانيا من أجل التسوية مع روسيا

يأتي ذلك وسط حديث عن إمكانية عقد جولة مفاوضات روسية أوكرانية، لكن الرئيس الأوكراني طلب أمس أن تنسحب القوات الروسية من الأراضي الأوكرانية قبل أي تسوية.

في سياق آخر، قال سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم، إن الولايات المتحدة لم تتخل عن محاولاتها للتفاوض مع جيران أفغانستان بشأن إنشاء بنية تحتية عسكرية أمريكية هناك بحجة مكافحة الإرهاب.

ونقل المكتب الصحفي لمجلس الأمن الروسي عن باتروشيف قوله: «في هذا السياق، ننظر إلى تدريبات التعاون الإقليمي 2022 التي بدأت في 10 أغسطس تحت قيادة الولايات المتحدة وبمشاركة أفراد عسكريين من كازاخستان وقيرغيزستان وأوزبكستان ومنغوليا وباكستان».

الرئيسان الصيني والروسي يشاركان في أعمال مجموعة العشرين

وقال «آندي ويدجاجانتو»، مستشار الرئيس الإندونيسي، اليوم، إن الرئيسين الصيني شي جينبينج والروسي فلاديمير بوتين سيحضران قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي، نوفمبر المقبل.