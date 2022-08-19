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«الأركان الأوكرانية»: روسيا فقدت 44700 جندي في الحرب

كتب:

محمد حسن عامر
10:15 ص | الجمعة 19 أغسطس 2022
أحد عناصر الجيش الأوكراني

أحد عناصر الجيش الأوكراني

ذكرت صحيفة كييف إندبندنت أنه وفقًا لهيئة الأركان العامة الأوكرانية فقدت روسيا 44700 جندي في أوكرانيا بالإضافة إلى 1899 دبابة و4195 مركبة قتالية مدرعة و1016 نظاما مدفعيا، وفقما نقلت صحيفة جارديان البريطانية.

كما فقدت روسيا في الحرب مع أوكرانيا 266 نظام إطلاق صاروخي متعدد و141 نظام دفاع جوي و197 مروحية، 234 طائرة و795 طائرة مسيرة و15 قاربا.

وسنوافيكم لاحقا بمزيد من التفاصيل.

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بقلم محمد حسن عامر