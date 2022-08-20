حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 20-8-2022 عاطفيا ومهنيا

توقعت خبيرة الأبراج الفلكية، عبير فؤاد، حظك اليوم لكافة مواليد الابراج الفلكية على الصعيدين العاطفي والمهني، موضحه أن أغلب العلاقات تحركها الكواكب فبعضها يدخلها فينوس وأخرى القمر والمريخ وغيرها يخرج منها الكوكب، لهذا يتأثر اليوم أصحاب الأبراج على مستوى العمل وكذلك مع الشريك.

واليوم السبت 20 أغسطس الجاري وفي التقرير التالي، تنشر «الوطن»، حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد الأبراج السماوية الـ 12، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 20-8-2022 على الصعيد المهني

يخبرك الفلك بأن القمر والمريخ بمنزل العلاقات يمنحانك إصرارا ويجعلانك مستعدا للقيام بأي شيء من أجل الواجب.

حظك اليوم برج الحمل 20-8-2022 على الصعيد العاطفي

ومع الشريك ستجد فينوس بمنزل الحب تدفعك للتعامل بكرم وقد تجمعك بالأخوة والأحباب أوقات سعيدة.

حظك اليوم برج الثور 20-8-2022 على الصعيد المهني

اليوم السبت القمر في منزلك الثاني وعليك أن تراجع خطواتك وأن تكون حذرا ولبقا، وقُم بحساب نفقاتك بعناية تفاديا للأخطاء.

حظك اليوم برج الثور 20-8-2022 على الصعيد العاطفي

وعاطفيا ينصحك الفلك أن تتعامل اليوم بدون عصبية أو إثارة لغيرة الآخرين منك.

حظك اليوم برج الجوزاء 20-8-2022 على الصعيد المهني

رغم الضغوط.. القمر في برجك يدعمك اليوم، ويجعلك لامعا وقد يعدك بلقاءات ناجحة.

حظك اليوم برج الجوزاء 20-8-2022 على الصعيد العاطفي

تناغم القمر مع فينوس يمدك بكل السحر والجاذبية، ويمنحك طاقة عاطفية أخاذة.

حظك اليوم برج السرطان 20-8-2022 على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بالصبر والمرونة وعدم التعصب لأفكارك، ومن المهم أن تحافظ على السرية والكتمان.

حظك اليوم برج السرطان 20-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر وعليك أن تعتني بصحتك وأن تتجنب الزهو بنفسك، ولا تتكلم عن حياتك الشخصية.

حظك اليوم برج الأسد 20-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يساعدك على الوصول لأهدافك بسهولة وقد تحقق ربحا، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 20-8-2022 على الصعيد العاطفي

تناغم فينوس والقمر يدعمك ويدفعك للاقتراب ممن تحب، واليوم تحصل بسهولة على دعم الأصدقاء.

حظك اليوم برج العذراء 20-8-2022 على الصعيد المهني

وأنت مولود برج العذراء تنصحك الأفلاك أن تحافظ اليوم على برودة أعصابك وأن تفرمل انفعالاتك، واعمل بدقة، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 20-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر معاكس وعليك أن تتجاهل الاستفزازات ولا تستسلم للغضب.

حظك اليوم برج الميزان 20-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يمنحك يوما مناسبا للسفر أو التخطيط لرحلة.. عموما تلتقط الفرص وتحقق تطورا، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الميزان 20-8-2022 على الصعيد العاطفي

فينوس والشمس في منزل الأصدقاء يمدانك بالمشاعر الدافئة وقد تخيّم على علاقاتك روح الود والتفاؤل، وفي الأفق لقاءات واعدة.

حظك اليوم برج العقرب 20-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمدك بسرعة بديهة ويساعدك على علاج مستجدات مالية وتحسن التصرف والتخطيط، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 20-8-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. عطارد بمنزل الأصدقاء يمنحك سحرا في عيون الجنس الآخر.. تقترب بلطف ممن تحب، وقد تكتشف اليوم معلومات مهمة اجتماعيا.

حظك اليوم برج القوس 20-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك والوقت ليس مناسبا للتسرع والمغامرة، خذ وقتك وتمهل.

حظك اليوم برج القوس 20-8-2022 على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك بالحفاظ على اللباقة.. كن هادئا مع من تحب أو مع شريك حياتك مهما شعرت بالغليان.

حظك اليوم برج الجدي 20-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يمنحك طاقة ونشاطا، وتتألق موهبتك في إدارة وتنظيم أعمالك.

حظك اليوم برج الجدي 20-8-2022 على الصعيد العاطفي

عطارد في منزل الحظ تمنحك سحرا وجاذبية وطاقة عاطفية، وعليك أن تقاوم ميلك للتمرد والانفعال.

حظك اليوم برج الدلو 20-8-2022 على الصعيد المهني

تتحمل مسئولياتك جيدا.. لا مكان للكسل في قاموسك حتى ولو تظاهرت باللا مبالاة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو 20-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر بمنزل الحب يجعلك تنعم اليوم براحة البال واليسر في الحب.

حظك اليوم برج الحوت 20-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. تذكر أن انخفاض المعنويات يعطل مسيرتك.. انتبه وحاول أن تتجاوب مع الواقع لتحقق تطورا، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الحوت 20-8-2022 على الصعيد العاطفي

عطارد في مواجهة برجك.. إذا تعقدت الأمور، اصبر واهتم باللباقة في إدارة الحوارات.