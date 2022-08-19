خروج 19 مصابا في حادث أتوبيس المنيا عقب تلقي العلاج بالمستشفى

أعلنت مصادر طبية بمستشفيي سمالوط النموذجي والمنيا العام عن خروج 19 مصابا من إجمالي 22 شخصا أصيبوا في حادث التصادم الذي وقع بين أتوبيس نقل جماعي وسيارة نقل بمقطورة على الطريق الصحراوي الشرقي، بحري بوابة الرسوم بنحو 11 كيلو مترا.

ويرقد 3 مصابين فقط في مستشفى المنيا العام، يخضعون للعلاج لإصابتهم بكسور واشتباه ما بعد الارتجاح وجروح متفرقة في أنحاء متفرقة من الجسم.

الأتوبيس كان قادما من الأقصر

كانت الأجهزة الأمنية بقنا تلقت بلاغا في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بوقوع حادث تصادم بين الأتوبيس رقم «8146 ع ي ق» تابع لشركة نقل جماعي قادما من محافظة الأقصر متجها إلى القاهرة، والسيارة رقم «9382 د هـ ي» نقل بمقطورة محملة بالرخام، على الطريق الصحراوي الشرقي بحري بوابة الرسوم بـ11 كيلو مترا.

مصرع 6 أشخاص وإصابة 22 آخرين

وأسفر الحادث عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 22 آخرين، وتم نقل الجثث والمصابين لمستشفى المنيا العام وسمالوط النموذجي، ورجحت التحريات الأولية وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة والتخطي الخاطئ.