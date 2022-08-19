إزالة 70 حالة تعد على أملاك الدولة ضمن الموجة 20 في المنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن المحافظة مستمرة في تنفيذ إزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة أشكالها وذلك خلال المرحلة الأولى من الموجة 20 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، والتي بدأت السبت الماضي، ضمن تنفيذ تعليمات رئيس الوزراء بإزالة التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

التنسيق مع الأجهزة المعنية

من جانبها، نفذت الوحدات المحلية بنطاق محافظة المنيا أعمال إزالة 70 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة، بمساحة 1586 مترا، ولاية «الموارد المائية والري- السكك الحديدية»، وذلك بالتنسيق مع مديرية الأمن وكافة أجهزة الدولة.

شدد المحافظ، على رؤساء الوحدات المحلية وممثلي جهات الولاية بضرورة تنفيذ كافة حالات الإزالة حتى سطح الأرض والإزالات الفورية في المهد وعدم التقاعس عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع الأخذ في الاعتبار الحفاظ على ما تم استرداده من أراضي أملاك الدولة ووضع لافتات موضحا عليها أراض أملاك الدولة ولا يجوز التعامل عليها.

تشكيل غرفة عمليات

وكان المحافظ، قد قرر تشكيل غرفة عمليات بالديوان العام، برئاسة السكرتير العام المساعد، مع ربطها بغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية وجهات الولاية، وذلك لمتابعة تنفيذ الإزالات، وعدم التهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة، بهدف القضاء على كافة أشكال التعديات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وبدأت الموجة الـ20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة في جميع محافظات مصر السبت الماضي، وتشن الوحدات المحلية حملات يومية لتنفيذ أعمال الحملة.