«الداخلية» تستجيب لالتماس نزيلة لزيارة نجليها بمركز إصلاح وتأهيل المنيا

استجاب قطاع الحماية المجتمعية للالتماس المقدم من إحدى النزيلات، مودعة بمركز إصلاح وتأهيل المنيا 3، وتمكينها من زيارة نجليها، المودَعَين بمركز إصلاح وتأهيل المنيا 2، حيث تقدمت النزيلة بالشكر والتقدير لوزارة الداخلية على الاستجابة لالتماسها.

ويأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتقدم كل أوجه الدعم والرعاية لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل والعمل على مراعاة البعد الاجتماعي والإنساني ولتحقيق أكثر قدر من الاستقرار النفسي لهم وإتاحة الفرصة للتواصل مع ذويهم.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة، وتقديم كل الدعم لهم بما يساهم في إعادة اندماجهم في المجتمع عقب انقضاء مدة العقوبة.