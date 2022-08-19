مصرع 7 وإصابة 22 آخرين حصيلة حادث أتوبيس «صحراوي المنيا»

لقى 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 22 آخرين كحصيلة أولية، إثر وقوع حادث تصادم بين «أتوبيس» نقل جماعي، وسيارة نقل محملة بالطوب الحجري، صباح اليوم الجمعة، بالقرب من بوابة الرسوم بطريق البستان بالصحراوي الشرقي.

إصابة 22 في حادث أتوبيس المنيا

تقلت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوي الشرقي، في مركز المنيا، بين أتوبيس وسيارة نقل، وتم الدفع بسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين مصرع 7 أشخاص وإصابة 22 آخرين، جميعهم من محافظات جنوب الصعيد، وتم نقلهم إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج.

الأتوبيس متجه إلى محافظة القاهرة

أفادت التحريات الأولية أن «الأتوبيس» كان قادمًا من محافظة الأقصر ويقل نحو 50 راكبًا، في طريقه إلى محافظة القاهرة، وعلى بعد 2 كيلو متر من بوابة رسوم الطريق الصحراوي الشرقي في اتجاه بحري، واصطدمت بجانبه الأيمن سيارة نقل محملة بالطوب الحجري، ونتج عن ذلك مصرع 7 أشخاص، وإصابة 22 شخصًا بينهم سيدات، وتم نقلهم جميعًا إلى المستشفى العام بمدينة المنيا لتلقي العلاج، كما انتقل رجال المرور لرفع آثار الحادث ومعاينته ومعرفة أسبابه وملابساته، وتسيير الحركة بالطريق الصحراوي الشرقي.

وكانت المنيا شهدت حادث مماثلًا قبل نحو شهر حينما اصطدم أتوبيس نقل جماعي بسيارة نقل بمقطورة كانت متوقفة بجانب الطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مركز ملوي، لتغير أحد الإطارات، وبسبب شدة إرتطام الأتوبيس بالسيارة النقل، أسفر الحادث عن مصرع 23 شخصًا، وإصابة آخرين جميعهم من محافظتي أسيوط وسوهاج.