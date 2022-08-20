حظك اليوم برج الحمل السبت 20-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج الحمل يتميز بأنه لديه روح قيادية، ما يجعله قادرا على إنجاز جميع المهام المسندة إليه بنجاح، كما أنهم يصنعون الفرص لأنفسم، ولا ينتظرونها كي تأتي بمفردها، كما أنه لديهم طاقة إيجابية رائعة، ومفعمون بالحيوية والنشاط، ولا يتركون المواقف الشديدة تغلبهم وتبعدهم عن العمل، وذلك لأنهم مقتنعون بشكل تام بأنه لا بدّ للإنسان أن يمر بالمواقف الصعبة ولكن هذا لا يعني أن يضيع وقته في القلق على الأشياء الفائتة.

ويحب مولود برج الحمل المغامرة كثيرا، كما أنه يحب تجربة الأشياء الجديدة على الدوام، ويميل إلى خوض المغامرات المختلفة ويستطيع بحماسه تحويل الأحداث العادية إلى أحداث مشوقة.

ويبحث مولود هذا البرج عن الحظ اليومي الخاص به، لذلك توضح «الوطن»، من خلال هذا التقرير حظك اليوم برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك، عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

القمر والمريخ بمنزل العلاقات يمنحانك إصرارا ويجعلانك مستعدا للقيام بأي شيء من أجل الواجب.

حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

فينوس بمنزل الحب تدفعك للتعامل بكرم وقد تجمعك بالأخوة والأحباب أوقات سعيدة.

عيوب برج الحمل

ومن أبرز مميزات مولود برج الحمل أنه أناني بشكل كبير، فعندما يتعلق الأمر بفوزه في شيء، فهو على استعداد أن يفعل كل شيء حتى يصل لغايته.