حظك اليوم برج الحمل الجمعة 19-8-2022 عاطفيا ومهنيا 

برج الحمل لديه عدد من العيوب، البعض يراها بسيطة ويمكن التعامل معها، وآخرين يرفضون التعامل مع هذه العيوب، وهي العصبية الشديدة وسرعة الانفعال والغضب، بالإضافة إلى عجز مولود الحمل عن التحكم في حال انفعاله وغضبه، بجانب المجادلات المستمرة في كافة المناقشات والموضوعات، ورغبتهم المستمرة في السيطرة على الحوار بالكامل.

وعن مميزات مولود برج الحمل، التي قد تقلل من تأثير العيوب، هو أنه من الشخصيات المخلصة للمقربين منه وفي عمله شخصية قيادية، طموح على الصعيد الاجتماعي والمهني، عنيد في تحقيق رغباته، لا يستسلم بسهولة، محب للسفر والمغامرات، يكره الروتين، مبدع، وفنان، عاطفي مع شريك حياته، يرفض طلب المساعدة.

وكثيرًا ما يبحث مولود الحمل في الحظ اليومي، لذا نوضح من خلال التقرير حظك اليوم لمولود برج الحمل على الصعيدين المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل مهنيًا

تؤكد لك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن القمر في منزلك الثالث، وسوف يمدك بالحماس ويدفعك نحو دراسة أو معرفة تفتح أمامك آفاقا جديدة، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

الوضع الفلكي داعم لك اليوم، وقد تقترب اليوم بسهولة ممن حولك والكل يبحث عن صحبتك، وذلك فق توقعات حظك اليوم التي أكدت عليها خبيرة الفلك عبير فؤاد.