حظك اليوم برج الأسد السبت 20-8-2022 عاطفيا ومهنيا

«اليوم مع الشريك سيحدث تناغم فينوس والقمر وفي العمل القمر في منزل المشروعات»، هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك، عبير فؤاد توقعاتها وحظك اليوم على الصعيدين العاطفي والمهني لهذا المولود الذي ينتمي له الكثير من المشاهير من بينهم الفنانة العالمية ساندرا بولوك، الفنان الراحل سعيد صالح، وأحمد عز، وأحمد صلاح السعدني، والمطرب رامي عياش، وتامر حسني.

وبحسب خبراء الفلك، فأسطورة مولود برج الأسد، تتحدث عن امبراطور ظالم أرسلت الإلهة الإغريقية له أسد، والذي رغم قوته وذكائه فأنه بسبب تهاونه مع عدوه كاد أن يتعرض للهزيمة، لكنه أصر على الفوز رغم أنه دفع حياته ثمنًا لهذا.

واليوم السبت الموافق 20 أغسطس، تقدم بوابة «الوطن» ضمن الموضوعات الإخبارية التي تنشر على مدار الساعة، حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الأسد، سيكون القمر في منزل المشروعات يساعدك على الوصول لأهدافك بسهولة وقد تحقق ربحا، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

ينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد»: «يحدث تناغم فينوس والقمر وهذا يدفعك للاقتراب ممن تحب، واليوم تحصل بسهولة على دعم الأصدقاء».