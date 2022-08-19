القوى العاملة في أسبوع: تحويل مستحقات المصريين العاملين بالأردن

شهد حصاد الأسبوع الحالي، في وزارة القوى العاملة العديد من الأحداث المهمة خلال الفترة من 12 إلى 18 أغسطس 2022، حيث تولى حسن شحاتة حقيبة وزارة القوى العاملة، وصرح في أول يوم «حريصون على تطوير العمل بالإخلاص والجهد والعطاء لصالح مصرنا الغالية»، وبحث ومدير منظمة العمل العربية الاستعداد لترتيبات مؤتمر العمل العربي في دورته 48 بالقاهرة، وشارك في اجتماع مجلس إدارة اتحاد العمال، والتقى وفد شركة «هواوي»، والمدير التنفيذي لهيئة بلان إنترناشيونال، وتم تحويل 1.5 مليون جنيه مستحقات 65 عاملا مصريا غادروا الأردن.

وفيما يلي تفاصيل ما جاء بالحصاد الأسبوعي، حيث حرص وزير القوى العاملة حسن شحاته، في أول يوم عمل له عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتولي حقيبة وزارة القوى العاملة على المرور على جميع العاملين بمكاتبهم وقام بمصافحتهم، بمختلف قطاعات الوزارة، فضلا عن العمال والفنيين والسائقين بجراج الديوان العام، مؤكدا لهم ضرورة الإخلاص في العمل، مشيراً إلى أنه يسعى لتطوير العمل داخل الوزارة ومديرياتها بالمحافظات.

وأكد شحاتة للعاملين ضرورة العمل بمزيد من الجهد والعطاء لتحقيق أقصى جهد في العمل لصالح مصرنا الغالية وشعبنا العظيم.

كما عقد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اجتماعا بمقر الاتحاد، فضلا عن ممثلين عن النقابات العامة، بحضور وزير القوى العاملة حسن شحاتة المنعقد، وذلك لبحث بعض الملفات المهمة المشتركة بين الوزارة والاتحاد.

في مستهل الاجتماع، قدم الوزير الشكر والتقدير لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد على جهودهم خلال الفترة التى تولى فيها رئاسة الاتحاد، مؤكداً دعم الوزارة المستمر للاتحاد فى جميع أعماله الموكلة له لخدمة القطاع العمالي على مستوى الجمهورية، بما يحقق صالح العمل والعمال، ويزيد من معدلات الإنتاج لدفع الاقتصاد القومي والمساهمة فى تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

وأشار وزير القوى العاملة إلى سرعة اختيار قائم بعمل رئيس الاتحاد العام وفق ما نص عليه قانون المنظمات النقابية واللائحة التنفيذية له، حتى تستمر عجلة العمل داخل الاتحاد.

وأكد الوزير تقديم الدعم المستمر للاتحاد العام من جميع الجوانب بما يتوافق مع إمكانيات الوزارة ومعطياتها، للإسهام في إثراء الحركة النقابية المصرية، بهدف الوصول لأفضل وضع ممكن خلال المرحلة المقبلة، مع المساهمة في وضع حلول لكل المشكلات العمالية في مختلف قطاعات العمل على مستوى اللجان النقابية والنقابات العامة والعاملين بالاتحاد، لإتاحة مناخ عمل مناسب لزيادة الإنتاج.

ودعا الوزير رؤساء النقابات العامة إلى بذل جميع الجهود الممكنة للوصول إلى أعلى مستويات الأداء، وخدمة مزيد من العمال المنتمين للجان النقابية داخل المنشآت فى مختلف القطاعات، وتحقيق آمالهم وطموحاتهم بتحقيق غد أفضل، من خلال تنظيم نقابى قوى يعنى بحقوق العمال ويدافع عنها وفق الأطر القانونية المشروعة .

من جانبهم قدم أعضاء مجلس الإدارة الشكر والتقدير لوزير القوى العاملة على مشاركته فى الاجتماع ، مهنئين بالمنصب الجديد ، متمنين له دوام التوفيق والسداد فى كافة ملفات عمل تلك الوزارة المهمة ، والتى تشارك فى جميع أعمال مختلف الوزارات والهيئات .

قام وزير القوى العاملة حسن شحاتة ،بالمرور على العاملين بالاتحاد العام وبعض النقابات العامة ، وذلك على هامش حضوره اجتماع مجلس إدارة الاتحاد بمقر الاتحاد العام ، بحضور رؤساء النقابات العامة لمناقشة بعض الملفات المهمة لأعمال الإتحاد.

وهنأ العاملين بالاتحاد الوزير على توليه حقيبة القوى العاملة ، متمنين له دوام التوفيق فى مختلف مهام الوزارة وملفات عملها .

وقدم وزير القوى العاملة الشكر والتقدير للعاملين بالاتحاد على مجهوداتهم المستمرة وتفانيهم وإخلاصهم فى أداء أعمالهم داخل الاتحاد ، وذلك فى الفترة القليلة التي تولى فيها رئاسته ، والتى ساهمت فى تحقيق الإنجازات التى تمت خلال تلك الفترة ، وحققت مزيدا من المكتسبات للعمال المصريين .

وعلى صعيد الاجتماعات، التقى وزير القوى العاملة، بمكتبة بديوان عام الوزارة، فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، وذلك للتباحث حول عقد الدورة الثامنة والأربعين لمؤتمر العمل العربي المقرر انعقاده خلال الفترة من 18 حتى 25 سبتمبر المقبل بالقاهرة دولة المقر ، بمشاركة 21 دولة عربية، يمثلها وزراء العمل بالدول العربية، بجانب رؤساء الوفود من الأعضاء المشاركين من وفود منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية والنوعية والمهنية.

في مستهل اللقاء رحب الوزير بـ«المطيري» مقدما الشكر للمدير العام للمنظمة على الأداء الراقي الملموس الذي قام به خلال الفترة الماضية، ودور المنظمة وأهميته ليس فقط في مجالات العمل، وإنما في مجالات متعددة أضيفت لها خلال الفترات الماضية، وسيكون له عظيم الأثر وجنى ثماره خلال الفترات القادمة على مستوى كافة الدول العربية، مشددا على العلاقة الوثيقة والطيبة التي تجمع بين الوزارة ومنظمة العمل العربية والتعاون في العديد من الملفات.

وأكد وزير القوى العاملة دور منظمة العمل العربية الفاعل فى دعم العمل والعمال بتمثيلها الفريد من أطراف الإنتاج الثلاث من حكومات وأصحاب أعمال وعمال ، وانعقاد مؤتمرها الدوري للعمل العربي فى كل عام حرصاً منها على خدمة قضايا مجتمع العمل العربي فى كل الدول .

من جانبه تقدم «المطيرى» بالشكر للوزير على حفاوة الاستقبال، مهنئاً إياه بالمنصب الجديد ، مشيراً إلى أن وزارة القوى العاملة من الوزارات المهمة على مستوى العالم ، فهى تتعامل مع مجتمع العمال فى مختلف القطاعات ، وتساهم فى حل مشكلاتهم وتسهيل حصولهم على حقوقهم و مكتسباتهم التي كفلها لهم القانون .كما التقى شحاتة ، بوفد من شركة هواوي للتكنولوجيا برئاسة اندي ديو ين نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لمنطقة شمال إفريقيا ، لمناقشة التعاون المشترك بين الوزارة والشركة.

أكد الوزير استمرار التعاون في الملفات المشتركة ، خاصة وأن توجه الدولة المصرية يهدف إلى تفعيل منظومة التحول الرقمي وزيادة الوعي التكنولوجي لدى الشباب خاصة، وأن وظائف المستقبل ستشمل اقتحاما التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في قطاعات الإنتاج المختلفة.

وأوضح الوزير أن شركة هواوي لها العديد من الأعمال التي ساهمت فيها بالعمل مع الوزارة ، وخاصة تطوير مركز المعلومات ، والتى تركت فيه بصمة واضحة من تحديث للنظم المعلوماتية وبرامج العمل وتطوير البنية الأساسية له ، من أجل تحقيق أداء أفضل في جميع ملفات عمل الوزارة .

وقال وزير القوي العاملة: إننا نمر بمرحلة التحول الرقمي فى مصر، والوزارة بشكل خاص، مشيرا إلي أن التعاون مع هواوى سيجعل العمل ينجز فى أسرع وقت وسيكون الناتج عظيماً ، مع اعتبار عنصر الوقت مهما في إنجاز هذا التعاون .

وأكد وزير القوي العاملة ، أن القيادة السياسية تدعم تمكين المرأة وتفعيل دورها، منوها إلى أن الوزارة لديها وحدة للمساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة ، ويترأسها وزير القوى العاملة، وهى تعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى منشآت القطاع الخاص والقضاء على التمييز وتمكين المرأة وحمايتها وتوفير بيئة عمل لائقة لها .

وأشار الوزير إلى أن من أهم أولويات الوزارة في هذه الفترة توفير فرص عمل خاصة للشباب وذلك من خلال تدريبهم واثقال مهاراتهم لتسهيل إدماجهم فى سوق العمل، لافتا الى أن الوزارة تعمل حاليا على إعداد إستراتيجية وطنية للتشغيل والتي سنعمل على الانتهاء منها فى اقرب وقت .

جاء ذلك خلال لقاء الوزير، بمكتبه بديوان عام الوزارة ، روجر ياتس المدير التنفيذي لهيئة "بلان انترناشونال" لمنطقة الشرق الأوسط وشرق وجنوب أفريقيا ، وذلك لمناقشة الإعداد لإبرام اتفاقية التعاون بين الوزارة والهيئة وتحديد أطر التعاون المستقبلية وكيفية تمويلها وتنفيذها.

وناقش اللقاء بروتوكول التعاون الذي تم إعداده فى يونيو ٢٠٢٢ بين الوزارة والهيئة وتوقيعه بشكل مبدئى من المختصين بالطرفين والذي يهدف إلى دعم كافة المبادرات والجهود التى تشجع وتضمن التمكين الاقتصادي للفتيات والشباب، ويتضمن البروتوكول التعاون فى ثلاث محاور أساسية هي التدريب ، والتشغيل ، والمساواة بين الجنسين.

ومن جانبه أعرب "روجر" عن سعادته بلقاء الوزير، مهنئاً بالمنصب الجديد، مؤكدا أن الهيئة لن تدخر جهدا في سبيل التعاون لتحقيق استراتيجية الوزارة.

كما التقى وزير القوى العاملة ، بمكتبه بديوان عام الوزارة أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالوزارة ، وذلك لبحث بعض الموضوعات واحتياجات العاملين ، ووضع آليات جديدة للعمل تساعد على تطوير أداء عمل الوزارة فى كافة مهام عملها .

فى مستهل اللقاء ، رحب الوزير بأعضاء اللجنة، مؤكداً ضرورة الاهتمام بالعمل ووضع أفكار جديدة مستحدثة ، للقيام بأفضل أداء ممكن للأعمال فى مختلف قطاعات عمل الوزارة ، مع التشديد على تعظيم موارد الوزارة ومدخلاتها فى كافة الأعمال ، مع الاهتمام بجودة العمل ورفع مستويات الأداء.

وأشار الوزير ، إلى أنه مر فى خلال مراحل عمله على مستوى السنوات السابقة بجميع الأحوال التي يمر بها أى تنظيم نقابى ، وتعرض لكافة مشكلاته ، من أجل خدمة مصالح العمال والدفاع عنها ، بما يؤكد الدور الذى نقوم به جميعاً لخدمة المجتمع العمالي فى جميع مواقع العمل .

وعلى صعيد آخر ، أعلن شحاتة ، أن مبادرة "سلامتك وصحتك تهمنا" التي تتولى تنفيذها الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة، تهدف إلى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل جميع أنحاء الجمهورية، لتصحيح أوضاع السلامة على الأرض داخل جميع المنشآت أيا كان نوعها بالتعاون مع أصحاب المنشآت.

وقال وزير القوى العاملة، إن المبادرة تهدف إلى الحد من إصابات وحوادث العمل والأمراض المهنية ، بالتعاون بين الوزارة وأصحاب المنشآت، بعد النتائج الكبيرة التي حققتها من قبل حملة "اعرف-أحمى نفسك".

من جانبه أشار عبد الونيس عبدالله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد إلى أن المديرية قامت بعقد ندوة تثقيفية ضمن سلسلة ندوات مبادرة "سلامتك تهمنا" بقطاع النقل والتخزين والمواصلات ، بقاعة الاجتماعات بمصنع بيراميدز للإطارات- المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد ، بحضور 25 من ممثلي 8 شركات العاملة بالقطاع .

وقام وكيل الوزارة مدير مديرية القوي العاملة بالإسكندرية ياسر سعيد، بتكريم أبناء العاملين بالمديرية الناجحين في امتحانات الثانوية العامة ، وتقديم التهنئة وبعض الهدايا التذكارية لهم ، وذلك في إطار احتفالات المديرية بأبنائهم الناجحين في هذا الخصوص.

في مستهل الاحتفالية نقل مدير المديرية تهنئة وزير القوي العاملة لأبناء العاملين الناجحين في الثانوية العامة متمنين لهم دوام التوفيق والنجاح، مشيدا بكل المجهودات المبذولة في سبيل خلق جيل جديد واع مستنير إلي أهمية العمل والدراسة لرفع اسم ومكانة وطننا الحبيب مصر.

وكانت المديرية قد أقامت احتفالا بنجاح أبناء العاملين من طلبة الثانوية العامه، حضره النائبة دينا هلالي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور إبراهيم الجمل مدير مشيخة الأزهر بالاسكندرية .

كما تم تفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة القوى العاملة وجامعة فاروس بالإسكندرية بإضافة تدريب جديد لطلبة الجامعة على الأنشطة المختلفة للمديرية وخاصة طلبة كليتي الحقوق والتجارة لتدريبهم على تطبيقات قانون العمل والقوانين ذات الصلة، وذلك لنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال، فضلا عن ثقافة السلامة والصحة المهنية بين طلبة الجامعة

وفي هذا الإطار بدأت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية بتدريب الطلاب من جامعة فاروس من خلال إدارات المديرية ومكاتبها المختلفة والمنتشرة بالمحافظة ، وذلك بعد النجاح الذي حققته في تدريب طلبة جامعة الإسكندرية والجامعات المصرية في جميع المجالات، والذي يسهم في تخريج جيل جديد مدرباً وقادرا على مواجهة بيئة العمل الواقعية وعلى دراية كافية بكافة مستجدات سوق العمل وآلياته.

كما بدء تنفيذ دورتين تدريبيتين في مجال الكهرباء ، واللحام بمديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد ، يستفيد منها 30 متدرباً من طلبة المدارس الثانوية الفنية بالمحافظة وشباب الخريجين، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار اهتمام الوزارة بتدريب الشباب وتأهيلهم على المهن المطلوبة في سوق العمل مما يسهم في خفض معدلات البطالة تحقيقاً لأهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة .

كما شمل حصاد الأسبوع تعيين 5422 شاباً منهم 54 من ذوى القدرات الخاصة في 4 محافظات ، وصرف منح للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بمحافظة بورسعيد ، والشرقية ، وسوهاج ، والسويس ، بلغت 324 ألفاً و 888 جنيهاً، والتفتيش على 1816 منشأة لتطبيق أحكام القانون، فضلاً عن إستخراج 7643 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة الحرفة لـ 7643 عاملا.

وامتد الحصاد ليشمل نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بعمان-الأردن، بالمتابعة اللحظية والجهود المبذولة والمقابلات مع المسئولين بمؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، واستكمالا لما تم تحويله سابقا، تم تحويل القائمة الـ 91 من مستحقات الضمان الاجتماعي لنحو 65 عاملا مصريا لدى المؤسسة غادروا عمان نهائيا.

وقال الوزير : إن المستحقات بلغت 79 ألفاً و 161 دولاراً ،أى ما يعادل مليون و512 ألف جنيه مصري تقريبا ، ويقوم المكتب تباعًا بالتواصل مع الشركة المتخصصة لتحويل باقي المستحقات للعمالة التي تقوم بالمغادرة.

وأخيراً تلقى وزير القوى العاملة تقريراً من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت.

وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى كشف عن أن قانون تنظيم علاقات العمل حدد 12 شرطاً لممارسة وكالات التوظيف أي نشاط يتعلق بالتوسط أو التوظيف المؤقت والتعهيد لتقديم خدمات عامل أو أكثر لفترة زمنية محددة أو لأداء مهمة أو تقديم خدمة معينة، ويأتي في مقدمتها عدم توفير عمال للمستفيد إذا كانت الشركة المستفيدة موقوفة إدارياً من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين لارتكابها مخالفات تتعلق بتطبيق المرسوم بقانون بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم 51 لسنة 2022 بشأن ترخيص وتنظيم عمل وكالات التوظيف، وكذلك عدم توفير عمال لوكالة أخرى تمارس نشاط التوظيف المؤقت بهدف توظيفهم لدى المستفيد.